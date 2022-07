Llamada contiene otro posible atentado en Virginia durante fiestas del 4 de julio

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS).- Una llamada de un ciudadano a la Policía de la ciudad estadounidense de Richmond, en el estado de Virginia, evitó que tuviera lugar un tiroteo en un anfiteatro con capacidad de hasta dos mil 400 personas durante la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos.

El informante “héroe” aseguró a las fuerzas de seguridad de Richmond que había escuchado una conversación en la que una persona planeaba atacar el anfiteatro Dogwood Dell durante la fiesta nacional estadounidense, según ha informado la cadena CNN.

El avisó llegó el pasado 29 de junio, día en el que la Policía se presentó en una casa en el distrito sur de Richmond e incautaron dos rifles de asalto, una pistola y 200 rondas de municiones.

MASS SHOOTING STOPPED: Authorities in Richmond, Virginia say it was a tip from a “hero citizen” that helped them stop another planned 4th of July mass shooting. Police say they made a phone call after overhearing a conversation about a planned attack that day. pic.twitter.com/aMnGv8OJLS

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) July 6, 2022