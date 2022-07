Presidente Biden rescinde de Afganistán como aliado principal no miembro de la OTAN

El mandatario estadounidense dirigió una carta a su Congreso expresando su intención de rescindir de Afganistán como aliado aunque no perteneciente de la OTAN, por lo que dicho país ya no formará parte de la Alianza; otros países no miembros pero aliados son Australia, Corea del Sur, Israel, Japón y Colombia.

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS).-El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha notificado este miércoles al Congreso estadounidense su intención de rescindir de la designación de Afganistán como el principal aliado no perteneciente a la OTAN, después de nombramiento en 2012 por el entonces mandatario Barack Obama.

“De acuerdo con la sección 517 de la Ley de Asistencia Exterior de 1961, en su versión modificada, comunico mi intención de rescindir la designación de Afganistán como Aliado Principal no perteneciente a la OTAN”, ha expresado Biden en una carta dirigida a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y compartida por la Casa Blanca.

1/2⚡️Joe Biden will officially rescind Afghanistan's designation as a major non‑NATO ally – The White House. pic.twitter.com/ejHzW9KvAx — Flash (@Flash43191300) July 7, 2022

De esta manera, Afganistán ha dejado de formar parte del grupo de países no pertenecientes a la Alianza Atlántica y que Estados Unidos considera aliados importantes, como lo son Australia, Corea del Sur, Israel, Japón o Colombia. Se unió en 2012 tras la designación del expresidente Barack Obama.

Esta designación no incluye un pacto de defensa bilateral con Estados Unidos, aunque brinda una variedad de ventajas militares y financieras que de otra forma no podrían ser obtenidas por países que no pertenecen a la OTAN.

Después de que la Administración Biden anunciase la retirada de tropas estadounidenses de Afganistán tras más de 20 años de operación militar, los talibán tomaron Kabul el pasado 15 de agosto de 2021 sin ningún tipo de resistencia. El actual Gobierno afgano no ha sido reconocido oficialmente aún por ningún Estado.

