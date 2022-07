Boris Johnson acepta su renuncia al cargo de Primer Ministro del Reino Unido

Por Sylvia Hui Y Danica Kirka

LONDRES, 7 de julio (AP).— El Primer Ministro británico, Boris Johnson, ha aceptado renunciar al cargo, según dijo su oficina el jueves. La noticia puso fin a una crisis política sin precedentes en torno a su futuro que ha paralizado el Gobierno británico.

Un funcionario de la oficina de Johnson en Downing Street confirmó que el mandatario anunciaría más tarde su renuncia. El funcionario habló bajo condición de anonimato porque aún no se había hecho el anuncio.

Johnson había resistido las peticiones de su Gobierno de que se marchara tras una serie de escándalos de ético. Finalmente cedió después de que más de 40 miembros del Gobierno abandonaran y le dijeran que renunciara.

En un primer momento no estaba claro si Johnson se quedaría en el cargo mientras el Partido Conservador elige a un nuevo líder, que le sustituirá como Primer Ministro.

El responsable del Tesoro británico, Nadhim Zahawi, había pedido unos minutos antes la dimisión del mandatario, apenas 36 horas después de que Johnson le nombrara para el puesto.

Johnson sabe que “lo correcto” es “irse ahora”, dijo Zahawi.

Zahawi fue nombrado el martes por la noche para sustituir a Rishi Sunak, que dijo que no podía seguir apoyando a Johnson tras una serie de escándalos éticos.

La Ministra de Educación, Michelle Donelan, nombrada también el martes tras las renuncias de varios ministros, anunció su dimisión el jueves por la mañana.

Prime Minister: this is not sustainable and it will only get worse: for you, for the Conservative Party and most importantly of all the country. You must do the right thing and go now. pic.twitter.com/F2iKT1PhvC

— Nadhim Zahawi (@nadhimzahawi) July 7, 2022