“UIF no congela cuentas, sino personas de acuerdo con la Ley”, aclara Pablo Gómez

Gómez Álvarez explicó que la UIF incorpora personas físicas o morales a una lista de personas bloqueadas para que no puedan hacer ninguna transacción en el sistema financiero mexicano.

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).- El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, aclaró que la dependencia que encabeza no congela cuentas, sino personas, luego de que revelara que la Fiscalía General de la República (FGR) investiga transacciones por 26 millones de pesos del expresidente Enrique Peña Nieto.

“Hay una leyenda urbana de que la UIF congela cuentas, hay algo de eso pero no es así. La UIF no congela cuentas, congela personas, de acuerdo con la Ley. […] Es un sistema internacional que nos rige a nosotros, tanto en las leyes, como en los tratados y convenciones internacionales firmadas por el Estado mexicano”, aclaró Gómez Álvarez.

Asimismo, el titular de la UIF explicó que la dependencia incorpora a personas físicas y morales a una “lista de personas bloqueadas” y que estando en esa lista “no pueden hacer ninguna operación de ningún tipo en el sistema financiero nacional”.

La lista es “una medida de prevención de operaciones que pueden estar atentando contra el sistema financiero, cuya estabilidad y funcionamiento está vinculado con los intereses de la economía, y que está a cargo de la Unidad de Inteligencia Financiera por mandato de la ley”, dijo.

El funcionario puntualizó que la UIF también puede ingresar a personas a lista por pedido del consejo de seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y cuando otro país “de manera pública” introduce en su lista de personas bloqueadas a “una determinada persona relacionada con México”.

En ambos casos, dijo el titular de la UIF, se recibe la propuesta, se analiza y se toma una decisión, porque “tiene que haber no sólo un fundamento, tiene que haber un motivo plenamente establecido y determinado. No se puede poner en esa lista a cualquier persona porque alguien quiso, eso no es posible”, argumentó.