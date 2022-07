El telescopio James Webb revela un adelanto de la FOTO más profunda del universo

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) – El sensor de guía fina (FGS) del telescopio espacial Webb ha ofrecido una vista de estrellas y galaxias, adelanto de lo que los instrumentos del observatorio empezarán a revelar el 12 de julio.

FGS siempre ha sido capaz de capturar imágenes, pero su objetivo principal es permitir mediciones científicas precisas e imágenes con precisión de apuntado. Cuando captura imágenes, normalmente no se conservan: dado el ancho de banda de comunicaciones limitado entre L2 y la Tierra, Webb sólo envía datos de hasta dos instrumentos científicos a la vez. Pero durante una prueba de estabilidad de una semana en mayo, se le ocurrió al equipo que podían conservar las imágenes que se estaban capturando porque había ancho de banda de transferencia de datos disponible.

