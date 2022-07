Así despidieron famosos a James Caan, el inmortal Sonny de El Padrino

LOS ÁNGELES, 7 de julio (AP).- Muchos colegas de James Caan reaccionaron el jueves al deceso del actor de The Godfather (El padrino) y Misery, quien murió la víspera a los 82 años.

“Jimmy era mi hermano ficticio y mi amigo de toda la vida. Es difícil creer que ya no estará en el mundo porque era tan vivo y audaz. Un gran actor, un director brillante y mi querido amigo. Lo voy a extrañar” — Al Pacino, quien coprotagonizó The Godfather de 1972, en un comunicado.

“Estoy muy, muy triste por la noticia del fallecimiento de Jimmy” — Robert De Niro, quien actuó en The Godfather: Part II (El padrino II) de 1974, en un comunicado.

“Compañeros y amigos hasta el final. DEP Jimmy” — Billy Dee Williams, quien protagonizó con Caan la película de futbol americano hecha para TV Brian’s Song (La canción de Brian) de 1971, en Twitter.

“Lo quería mucho. Siempre quise ser como él. Estoy tan feliz de haberlo conocido. Nunca dejaba de reír cuando estaba cerca de ese hombre. Sus películas eran lo mejor de lo mejor” — Adam Sandler, en Twitter.

