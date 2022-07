Nadadora canadiense denuncia que fue drogada durante Mundial de Natación en Budapest

La nadadora canadiense, bronce como integrante del relevo en el 4×200 estilo libre del Mundial de Natación de Budapest, asegura que fue drogada durante el evento deportivo.

Ciudad de México, 7 de julio (ASMéxico).- Conmoción absoluta en el mundo de la natación y el denatación porte. La nadadora canadiense, Mary-Sophie Harvey, reveló a través de una publicación en Instagram que, durante su experiencia en el Mundial de natación disputado recientemente en Budapest, fue drogada y existe un intervalo de cuatro a seis horas en el que no recuerda lo que sucedió.

“En la última noche del Mundial, me drogaron. En ese momento no era consciente de lo que me habían dado, solo recuerdo que me desperté a la mañana siguiente completamente perdida, con nuestro director de equipo y el médico junto a mi cama”, reveló.

Así, la nadadora de 22 años, publicó un post con un mensaje en el que debatió acerca de si escribir su publicación, pero dijo que “estas situaciones lamentablemente suceden demasiadas veces para que me quede callada”. “Todavía tengo miedo de pensar en las incógnitas de esa noche”, expresó. Además, Harvey acompañó el texto con una serie de fotos de las señales que le dejó el episodio en sus piernas.

“Hay una ventana de cuatro a seis horas de la que no puedo recordar nada”, comentó la canadiense en una publicación en la que, reconoció que tuvo más fotos pero, que no se sintió cómoda para publicarlas. Harvey que se despertó con un esguince de costilla y una conmoción cerebral afirmó que “nunca se había sentido más avergonzada”. La nadadora que, logró un bronce en Budapest, como integrante del relevo canadiense del 4×200 estilo libre, añadió en su texto de denuncia a través de las redes sociales que “al día siguiente viajé de regreso a casa y cené con mi familia y recuerdo que mi mamá me dijo “pareces diferente”. Poco sabía ella, pero yo también me sentía así, como si mi cuerpo no fuera el mío”.

Tras la denuncia, la respuesta de la Federación Internacional de Natación (FINA) no sé ha hecho esperar y confirmó que investigaría el caso. “FINA está al tanto de los preocupantes informes de los medios sobre Mary-Sophie Harvey y estamos profundamente preocupados por su bienestar. Estamos en contacto con Swimming Canada y el Comité Organizador Local. En 2021, FINA adoptó medidas generalizadas destinadas a salvaguardar a los atletas y se asignará un Oficial de Investigación Independiente para investigar el asunto más a fondo”, concluyó.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE AS MÉXICO. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.