México tendrá un amistoso con la selección de Irak previo al Mundial Catar 2022

Por Juan Chourio

Los Ángeles, 7 de junio (LaOpinión).- De cara al Mundial de Catar 2022, la selección de México sigue su proceso de preparación y en ese sentido ya ha coordinado un nuevo partido amistoso que disputarán ante la selección de Irak, partido que se llevará a cabo en Girona, España.

El encuentro estaría pautado, de momento entre el 7 y 9 de noviembre, aún por confirmarse la fecha exacta, y será un encuentro en el que el “Tata” Martino solo utilizará a jugadores que jueguen en la Liga Mx, ya que los que militan en Europa aún estarán cumpliendo los compromisos con sus respectivos clubes.

Luego del compromiso ante Irak, México tendrá otro partido de preparación contra la selección de Suecia que está pautado para el 16 de noviembre, también en España.

Confirmados los próximos partidos de @miseleccionmx previo al mundial.

31 de agosto México vs Paraguay (Atlanta)

24 de septiembre México vs Peru

(Pasadena)

27 de septiembre México vs Colombia

(Santa Clara)

16 de noviembre México vs Suecia

(Girona)

— Mauricio Ymay (@MauricioYmay) June 28, 2022