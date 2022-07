Sheinbaum sobre denuncia contra EPN: “Ya no hay impunidad, no se esconden las cosas”

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo/AP).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso este jueves que la denuncia penal presentada contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), es un claro ejemplo de “que no hay impunidad, que no se esconden las cosas”.

“Que no hay impunidad, que no se esconden las cosas, que no se ve en lo oscurito, que se hace transparente y que se presenta a la Fiscalía”, declaró a medios.