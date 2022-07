Felipe Garrido pide a Rivera Garza más protagonismo del feminicida y desata críticas

Ciudad de México, 7 de julio (SinEmbargo).– El escritor Felipe Garrido desató severas críticas en redes sociales durante la entrega del Premio Xavier Villaurrutia a la novelista Cristina Rivera Garza cuando cuestionó que el feminicida de El invencible verano de Liliana tuviera “un lugar muy secundario” en la obra que estaba siendo galardonada.

“Hay un personaje que yo creo que está intencionalmente opacado a pesar de su importancia en la trama”, dijo Garrido durante la ceremonia celebrada en Bellas Artes donde la escritora Cristina Rivera recibió el Premio Xavier Villaurrutia por una novela que relata el feminicidio de su hermana Liliana, el cual aún permanece impune.

Garrido se refería al personaje de Ángel, inspirado en el hombre que asesinó a la hermana de Rivera hace 30 años.

“Comprendo la repulsión de Cristina por el asesino de su hermana, pero como lector me intriga ese personaje y me lleva a recuperar otros, de otras lecturas, semejantes a él”. Luego prosiguió ante un auditorio que lo miraba azorado: “Está claro que los crímenes fascinan, exploran los motivos, las formas de actuar, las justificaciones de los feminicidas”.

“De la Biblia en adelante, seguramente también hacia atrás, hay una multitud de obras de arte que exploran las justificaciones de los feminicidas”, agregó Garrido y después enlistó tres “notables novelas” para descubrir la mente de los asesinos de mujeres: El túnel, de Ernesto Sábato, La intrusa, de Jorge Luis Borges, y El Compa, de Edmundo Valdés.

Después de la participación del Académico de la Lengua nadie en la mesa aplaudió.

Cristina Rivera-Garza recibió el Premio Villaurrutia por un libro sobre el doloroso asesinato de su hermana. En la entrega, Felipe Garrido lamentó que no diera mayor espacio a un personaje "fascinante": el feminicida. Llama a escándalo que un escritor piense como un sicario.

Cuando le tocó su turno, Cristina Rivera Garza dio una respuesta que provocó una ovación del público.

“Yo creo que tenemos que verlas a ellas siempre, no a sus asesinos. A sus asesinos ya los vemos en todos lados, tienen demasiada prensa”, dijo la autora. “Tenemos que conocer sus nombres, tenemos que toparnos con los lugares donde vivieron y poner sus nombres ahí”.

La escritora destacó que es importante para que quede registro. “Tenemos que salir de la indiferencia e incluso de la indolencia que el patriarcado y su Estado han impuesto sobre la violencia desatada, por lo que Rita Segato nombró y nombró bien como una guerra contra las mujeres”.

Me eché la entrega del premio completa porque no daba crédito que hubiera alguien que pidiera "no opacar" al feminicida de Liliana Rivera Garza.

Y la respuesta de Cristina es magistral: "tenemos que verlas a ellas, no a sus asesinos, ellos ya tienen demasiada prensa".

— Frida 💜🖤 (@toxiicpriinces1) July 6, 2022