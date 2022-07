VIDEO: Mujer que agredió a vendedores hispanos de tacos en Los Ángeles es detenida

Los Ángeles, 7 de julio (La Opinión).– La mujer que agredió a vendedores ambulantes hispanos de tacos en el sur de Los Ángeles el fin de semana fue detenida por la Policía local.

Las autoridades identificaron a India Duerson como la mujer que tiró comida, derramó garrafones de agua de sabor, golpeó a la vendedora Bertha Zúñiga y escupió a la comida que no alcanzó a tirar del puesto South Tacos porque no le entregaron a tiempo un burrito que había ordenado.

De acuerdo con el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), Duerson, de 30 años, fue identificada y arrestada después de un reporte policial y una denuncia basada en un video, captado por Jimmy Saucez, un influencer local que apoya a los vendedores ambulantes de la región.

LAME ATTACKS STREET VENDOR 💔 THEIR IG IS @south_tacos GO SUPPORT THEM pic.twitter.com/i1BPA3n7Bj

— FOOS GONE WILD (@foosgonewild) July 4, 2022