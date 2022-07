VIDEO FUERTE: Un “hombre bala” sale disparado de cañón y cae al piso durante función

Los Ángeles, 7 de julio (La Opinión).- Lo que parecía ser un gran espectáculo concluyó de la peor manera, pues un hombre bala disfrazado del Capitán América sufrió un accidente tras caer al vacío mientras realizaba un show circense en Gran Bretaña.

En las imágenes se ve el momento en que el sujeto enfundado con un traje de uno de los superhéroes favoritos aparece en escena, específicamente dentro del cañón, cuando de un momento a otro cae al lado de los asistentes que estaban ubicados en la primera fila.

2/2

I thought it's a #viagra advertisement

but

Britain's only human #cannonball shatters both ankles when he soars through air at 50mph but falls short of the crash mat.

glad nobody saw that, if you get where I'm going #lowaltitude#lowattendance pic.twitter.com/18kjEeciv3

— Traduki (@realTraduki) July 3, 2022