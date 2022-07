Justin Bieber ya sonríe tras parálisis facial que tuvo por síndrome de Ramsay Hunt

Por Diego Valencia

Los Ángeles, 7 de julio (La Opinión).- Parece que Justin Bieber puede mostrarse feliz después de batallar temporalmente con una parálisis facial causada por el síndrome de Ramsay Hunt. Esto parece indicar que dentro de poco podrá volver a los escenarios después de tener que posponer algunas fechas de su gira por Estados Unidos.

La noticia de que el intérprete de “Sorry” tenía esta enfermedad se dio a conocer con un video que montó el propio Bieber en el que se puede ver cómo no podía mover la mitad de su cara. Aunque ya podemos ver que puede mostrar toda su sonrisas en las imágenes de las vacaciones que estaba tomando.

JUSTIN BIEBER IS BACK AND BETTER THAN EVER!!!!! HE’S SMILING AGAIN!!!!! pic.twitter.com/PypDpsqeJ3

— valentina (@JEHLANl) July 6, 2022