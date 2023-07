Xóchitl ha ganado una elección: en Las Lomas. Pero México no es Las Lomas, dice AMLO

El mandatario además cuestionó que la Senadora, aspirante a encabeza la coalición del PRIANRD en 2024, ha criticado a su Gobierno desde el inicio: “¿No le puedo contestar nada? ¿Es nada más de allá para acá? ¿No es un ida y vuelta? ¿No es un diálogo circular?”.

Ciudad de México, 6 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a referirse a la Senadora Xóchitl Gálvez, una de las aspirantes y favoritas a encabezar la alianza opositora en las elecciones presidenciales de 2024, asegurando que no le preocupa un posible crecimiento en las encuestas, ya que el “movimiento de transformación” que el mandatario encabeza está “muy fuerte”.

¿Le preocupa su crecimiento? Cuestionó un periodista durante la conferencia matutina del Presidente en Palacio Nacional. “No, no, no, abiertamente les digo que está muy fuerte –mucho muy fuerte– el movimiento de transformación”, dijo, y añadió: “Creo que [los opositores] cometieron un error, quisieron engañar al pueblo y no se puede a estas alturas”.

Esto, dijo, fue porque “eligieron” a una aspirante que solamente llama la atención por subirse a una bicicleta y decir algunas groserías. “Apenas ganó una elección, y eso en Las Lomas, pero con todo respeto, México no es Las Lomas, sí son importantes, son los más ricos de México los que viven en Las Lomas, pero México es muchísimo más que eso”, indicó.

“Estamos hablando de la sierra de Chiapas, ¿cuándo ha ido Xóchitl Gálvez a la sierra de Chiapas? Estamos hablando de El Porvenir, de Motozintla, ademas son cuestiones de principios, de ideales: ella ha estado trabajando con [el expresidente Vicente] Fox, nada más, y con Claudio X.”, expresó, con respecto al magnate, uno de los creadores de la alianza opositora.

“Pero también esta en todo su derecho y nosotros no vamos a ponerle ningún obstáculo de nada, es su derecho, pero sí ojalá me comprendan que tengo que informar. Nos ha costado mucho transformar al país, cuántos años de lucha para hacer vale la justicia en México, cuánta gente reprimida, cuanta gente ha perdido la vida por estos gobiernos corruptos, incluso represores, cuánto daño le han hecho al país como para que nos quedemos callados”, argumentó.

Por último, reviró a las quejas de Gálvez de que el Presidente es “machista”. “Todos se nos han lanzado, la señora Xóchitl, ¿no ha estado en contra de nosotros, en contra mía? ¿No le puedo contestar nada? ¿Es nada más de allá para acá? ¿No es un ida y vuelta? ¿No es un diálogo circular? Nada más no nos ofendamos”, dijo retóricamente.

El jueves, el Presidente López Obrador ya había advertido que si el bloque opositor a su Gobierno no logra impulsar lo suficiente la posible candidatura de la Senadora Xóchitl Gálvez para abanderar el Frente Amplio por México en las elecciones presidenciales de 2024, se pondrá “rudo“.

“La cuestión electoral y por eso es bueno abordar el tema, imagínense si no logran inflar el globo, si no logran que emprenda el vuelo la señora Xóchitl [Gálvez], ¿qué van a hacer? Se van a poner más rudos”, afirmó en su conferencia de prensa matutina.

El martes, el mandatario reiteró queGálvez Ruiz será la candidata presidencial de la oposición, de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari y Vicente Fox Quesada, del empresario Claudio X. González, “de otros traficantes de influencia“, y de quienes buscan “regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país“.

Durante su conferencia de prensa matutina, fue cuestionado por las declaraciones que hizo ayer la aspirante a la Presidencia de México, quien lo acusó ayer de ser “machista”, luego de que López Obrador sostuviera que ella será la elegida para representar al bloque opositor en las elecciones del 2024.

“No, eso sí calienta mucho. […] Respeto su punto de vista. Ya aclaré ayer que ella es la candidata de la mafia del poder. Para ser más claros, es la candidata de [Carlos] Salinas, es la candidata de [Vicente] Fox, es la candidata de Claudio X. González y de otros traficantes de influencia, es la candidata de los que quieren regresar por sus fueros porque quieren seguir saqueando al país”, dijo.

El mandatario mexicano insistió en que la oposición pretende engañar a la gente con que va a llevar a cabo un proceso democrático para la selección de su candidatura, sin embargo, afirmó que la verdad es que se hizo una consulta “arriba”, “entre los mandamás”.