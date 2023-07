Checo finaliza cuarto en la Práctica 2 del GP de Gran Bretaña; Verstappen domina

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 7 de julio (AsMéxico).- Sergio Pérez desea regresar al nivel que se le vio al inicio de la temporada 2023 de la Fórmula 1 y después de una buena carrera en Austria, el mexicano ya pone la mira en el Gran Premio de Gran Bretaña donde inició con el pie derecho las sesiones del viernes. “Checo” estuvo cerca de los tiempos de Max Verstappen en las dos prácticas libres dejando buenas sensaciones de cara a la clasificación.

“CHECO” EN EL TOP 5 EN LA FP2

En la segunda sesión del viernes, “Checo” Pérez fue una de los más veloces en una práctica en la que estuvieron igualados los tiempos con Carlos Sainz y los dos Williams ahí metidos.

En las primeras vueltas rápidas, Sergio y Verstappen ocuparon las dos primeras posiciones con los neumáticos medios y más tarde, cuando montaron el blando, el tapatío se puso en el primer lugar por unas vueltas hasta que llegó Max para quitarle ese sitio, dejando a Pérez en el segundo lugar a dos décimas.

Was a very positive day, the car feels good and we made good progress from FP1 to FP2, hopefully tomorrow we can take another step to be in the fight

Fue un día muy positivo, el auto se siente bien y progresamos mucho desde la FP1 a la FP2, espero que mañana podamos dar otro… pic.twitter.com/yrRZOpRRox

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) July 7, 2023