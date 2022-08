Al filo del abismo: Un thriller entretenido, pero sin sorpresas, ya en cines

Al filo del abismo, la séptima película del director británico Howard J. Ford, ya está disponible en salas de cine. Un thriller que promete mantener alerta al espectador, pero a uno menos exigente.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– La cartelera de verano es la más nutrida del año y por ende tiene un menú más amplio de posibilidades para cubrir todos los gustos. Si tú eres fan de los thriller acción con historias eternas tipo el “gato y al ratón” tal vez la cinta Al filo del abismo sea una opción para ti.

La cinta dirigida por el cineasta británico Howard J. Ford, que ha estado a cargo de filmes como The Dead (2010), The Dead 2 (2013) La Aventura Sobre Dos Ruedas (2019), tiene como protagonista a Kelly, una joven amante de la escalada que después de decir irse a la cama temprano para descansar antes de su ascenso a la montaña, despierta por los gritos de su amiga Sophie, a quien dejado en compañía de unos chicos de la cabaña de al lado.

Tan pronto como escucha los gritos, Kelly sale de la cabaña solo con una cámara en mano para guiar su camino. Los chicos ya no están en la fogata que habían hecho, así que decide adentrarse al bosque para dar con ellos. Sin embargo, ella no tiene idea que está apunto de presenciar el asesinato de su amiga de la mano de estos hombres, un acto que no duda en grabar escondida en la maleza, pero tan pronto asesinan a Sophie se dan cuenta que Kelly está filmando la terrible escena.

La persecución contra Kelly se extiende hasta el pie de la montaña, que no duda en escalar para salvarse de los asesinos de su amiga.

Ahí en la montaña es donde ocurre todo, Kelly es una gran escaladora que usa su mente para controlar la situación y tratar de resolver, mientras el grupo de grupo amigos actúan con su fuerza para tratar de acabar con ella y borrar el video de su cámara que los señala.

La cinta es un thriller que mantendrá al espectador entretenido la hora y media que dura la película, al menos al espectador menos exigente que sólo quiere distraerse durante unos minutos, pues para los más exigentes les cansará los clichés en los que entra la cinta como episodios del pasado que se que tratan de redimir en el presente o baches como forzar situaciones para ampliar las secuencias más tensas.

No obstante, la cinta cumple con mantener a su público atento en el filme, pues introduce esta línea del “gato y el ratón” que mantiene cierto dinamismo que no hace caer la trama.

Este filme fue realizado en el 2021 y se trata de la séptima película del director. Al filo del abismo cuenta con las actuaciones de Brittany Ashworth (Después del apocalipsis, 2017), Ben Lamb (Blood Orange, 2016), Nathan Welsh (Life Sentence, 2013), Louis Boyer (Zona de riesgo, 2021), Anaïs Parello (Loup y es-tu?, 2020) y David Wayman (Capsule, 2015).

La cinta, disponible ya en cines, llega bajo el sello de Cinépolis Distribución.

