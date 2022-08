“Es socialista, pero eso no lo hace una mala persona”: Trump recuerda a AMLO en mitin

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El exmandatario de Estados Unidos, Donald Trump, elogió una vez más al Presidente Andrés Manuel López Obrador diciendo que a pesar de ser “un socialista”, eso no lo convierte en “una mala persona”. Además, señaló que el Gobierno de México respondió de manera “estupenda” al aceptar movilizar tropas militares que frenaran a los migrantes que intentaban llegar a territorio estadounidense.

Durante un mitin llevado a cabo el pasado viernes en Waukesha, Wisconsin, Trump recordó el supuesto momento en el que amenazó al Gobierno mexicano con poner aranceles en las importaciones para que aceptara enviar 28 mil solados a la frontera.

“Hace dos años tuvimos el número más bajo [de muertes] en muchos años. Teníamos el muro y logré que los mexicanos nos dieran 28 mil soldados. No tenían opción. De otra manera, les hubiéramos impuesto aranceles por todos lados”. “Nos dijeron, ‘nos encantaría darles a los soldados sin cargo alguno, señor’. Estuvieron estupendos”, dijo.

Y agregó: “Me cae bien el Presidente [López Obrador]. Es socialista, pero está bien. Eso no lo convierte en una mala persona. Acá [en Estados Unidos] tenemos algunos realmente muy malos”.

Trump también habló sobre el narcotráfico y las afectaciones que dejó durante 2021 en Estados Unidos: “Cada narcotraficante mata aproximadamente 500 personas durante su vida, muchos matan miles y miles de personas. Creo que el año pasado perdimos 250 mil personas debido a las drogas que cruzaron por nuestra frontera”.

En el evento, el expresidente estadounidense instó a sus seguidores a votar a favor de los republicanos, pues argumentó que los demócratas son quienes causan la inseguridad y la violencia en su país.

Ya el pasado 24 de abril, Donald Trump había narrado el supuesto momento en el que amenazó al Gobierno de López Obrador para que aceptara movilizar tropas militares en la frontera:

“Vino el máximo representante de México, justo debajo del más alto, [justo debajo del Presidente López Obrador]. Entró [al despacho] y [el funcionario mexicano] se ríe de mí cuando le digo: ‘Necesitamos 28 mil soldados en la frontera, gratis’. Él me miró y me dijo algo como ‘¿[Desplegar soldados] gratis?’ ‘¿Por qué haríamos eso en México?’ Le dije: ‘necesitamos algo llamado ‘Quédate en México'”.

AMLO: No le vamos a poner 28 mil soldados gratis (en la frontera).

Y agregó que lo amenazó: “Ahora es viernes y el lunes voy a poner 25 por ciento de aranceles a las importaciones mexicanas”.

“Luego me vio y me dijo: ‘Sería un honor tener 28 mil soldados en la frontera. Sería un honor tener el Quédate en el maldito México, ¡queremos tener el Quédate en México!’”, contó Trump. “Nunca he visto a nadie doblarse así”, añadió el exmandatario.