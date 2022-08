VIDEO: “Tengo miedo”. El periodista J. Jesús Lemus acusa a la FGR de persecución

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El periodista J. Jesús Lemus, autor del libro El Fiscal Imperial (Harper Collins), denunció que es perseguido por la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, luego de que fuentes al interior de la dependencia le confirmaran sus sospechas.

“Estoy siendo perseguido. Fuentes de la Fiscalía General de la República y fuentes al interior de la Fiscalía General de Justicia del Estado [FGE] de Michoacán me han confirmado lo que ya sospechábamos. La Fiscalía General de la República me quiere detener, han inventado no sé qué cosas. Hay una orden, una carpeta de investigación que se ha integrado donde ubican mis domicilios en la Ciudad de México y en el estado de Michoacán como posibles casas de seguridad. Esa es la versión que tienen”, contó a través de un videomensaje publicado en YouTube.

J. Jesús Lemus dijo temer por su vida, pues recordó que en México no hay condiciones de seguridad para ejercer el periodismo. Asimismo, acusó que todo esto se dio después de haber publicado su libro, una biografía no autorizada sobre Alejandro Gertz Manero, en la cual delinea la personalidad del Fiscal General, su ascenso al poder y la relevancia de su linaje.

“[En el libro] estoy denunciando la perversidad del Fiscal Alejandro Gertz Manero y de cómo ha corrompido el cargo, y de cómo se ha llevado con las cúpulas del poder para simular un supuesto trabajo de procuración de justicia”, expresó.

El periodista indicó que las supuestas investigaciones también señalan a su hija y a su esposa, a quienes junto con él se les “quiere señalar como miembros de un grupo del crimen organizado”. “No sé qué elementos [tienen]. Sabemos que así trabaja y así actúa el Gobierno federal cuando quiere deshacerse de un periodista. Ya me tocó vivirlo con Felipe Calderón [2006-2012], cuando fui acusado injustamente de ser miembro del crimen organizado del que por supuesto nunca pertenecí”.

El comunicador dijo que de acuerdo con informes a los que tuvo acceso, este fin de semana las autoridades tenían planeado detenerlo, aunque comentó que él no se encuentra en México, pero que su familia sí.

“No sé qué hacer, tengo miedo. Quiero hacer pública esta denuncia. De hecho hay informes de que este fin de semana yo sería detenido en alguna parte. No me encuentro dentro del país, pero hasta acá puede llegar la Fiscalía. Mi familia si está en México y por eso tengo miedo. Este fin de semana va a ser crucial. Posiblemente, antes del lunes yo no sé si pueda aparecer procesado, si pueda parecer detenido o simplemente si ya no pueda aparecer. Están atrás de mí”, agregó.