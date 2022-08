Despertares brindó una gran noche de danza y música a todos sus asistentes

“Gracias a todos y cada uno de ustedes que me acompaña esta noche, que compraron un boleto, muchas gracias, lo que les tengo preparado es algo muy especial, es un regalo para todos ustedes que siguen creyendo en las artes como una herramienta de transformación social”, dijo el bailarín mexicano, Isaac Hernández para dar inicio al espectáculo.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El espectáculo Despertares regresó al Auditorio Nacional de la Ciudad de México para presentar lo mejor de la danza y cautivar totalmente a los asistentes que mostraron su amor por Isaac Hernández, director artístico de Despertares, en cada oportunidad con aplausos y gritos de emoción.

Antes de iniciar con las presentaciones Isaac Hernández apareció en el escenario para agradecer el apoyo. “Gracias a todos y cada uno de ustedes que me acompaña esta noche, que compraron un boleto, muchas gracias, lo que les tengo preparado es algo muy especial, es un regalo para todos ustedes que siguen creyendo en las artes como una herramienta de transformación social”, dijo el bailarín mexicano.

El espectáculo inició con Guetto Funk Collective, quienes visitaron por primera vez México y llenaron de energía a los asistentes con música soul y jazz. Sin hacer esperar al público, Isaac Hernández apareció en el escenario junto a Mayara Magri, la bailarina principal del Royal Ballet, para hacer gala de su talento con Don Quixote.

Chey Jurado maravilló al público con The Weight of Gold, sus movimientos impresionaron a muchos quienes se entregaron en aplausos al español. Después apareció Esteban Hernández y Misa Kuranga del San Francisco Ballet con la hermosa pieza Tchaikovsky Pas de Deux, el talento inundó el escenario del Auditorio Nacional.

El número Awáa fue una agradable sorpresa para los asistentes en la que tres bailarines: Jonathan E. Alsberry, William Briscoe y Siphesihle November, se adueñaron del escenario.

Isaac Hernández regresó al escenario con el número Blake Works, junto a Chyrstyn Fentroy dio vida a la coreografía de William Forsythe, una pieza de danza contemporánea cargada de emoción que transmitieron al público.

El ballet continuó con Diana & Acteon de los bailarines Mabinty DePrince y Francesco Gabriele Frola del English National Ballet, quienes enamoraron a los asistentes con sus movimientos, el aplauso se hizo escuchar en varios momentos de su presentación.

Tras un intermedio, Martín Lombard y Facundo Lombard se adueñaron del Auditorio Nacional con “Libertango”, tras su número se acercaron al público para grabar y tomarse fotos, además de intentar que los asistentes se unieran a ellos al crear ritmos, el resultado no fue el mejor aunque los asistentes lo intentaron y los hermanos agradecieron el gesto.

Dorés André y Esteban Hernández interpretaron ballet contemporáneo con la pieza Hurry Up, We are dreamin!, Misa Kuranha y Brooklyn Mack deleitaron con Le Corsaire y los heramnos Lombard regresaron con Chant et Fugue.

Uno de los momentos inolvidables fue cuando Geo Meneses interpretó “Veinte años”, la voz de la mexicana estremeció a los asistentes y tocó fibras, en el escenario Chey Jurado se movía al ritmo de la música mientras Los Macorinos tocaban.

Isaac Hernandéz y Esteban Hernández aparecieron en el escenario tras un video en el que se veía su paso por el ballet desde niños, en el que señalaban todo lo han hecho a su manera y precisamente cerraron el espectáculo con My Way en la voz de Frank Sinatra y coreografía de Stephan Toss. El publico se rindió ante los bailarines y llenaron de aplausos el recinto.

Al final, todos los artistas aparecieron en el escenario para bailar libremente y agradecer al público su presencia, también apareció Emilia Hernández, la productora de Despertares, a quien Isaac llevó al frente del escenario para también ser reconocida por su labor. Una noche inolvidable en la que cada uno de los bailarines brilló y en la que Isaac Hernández confirmó que tiene el corazón de los mexicanos bien ganado.

IMPULSAR LA DANZA

Un par de días antes, el bailarín Isaac Hernández y el elenco de Despertares ofrecieron una firma de autógrafos para sus seguidores. Isaac mencionó que ahora que forma parte del Ballet de San Francisco eso le permitirá viajar más a México para estar al pendiente de los proyectos que impulsen la danza en nuestro país, ya que tiene en mente algunos que quiere llevar a cabo incluso con la comunidad latina de Estados Unidos. El bailarín busca también estar más tiempo en México durante su mejor momento y no sólo para retirarse. Hernández comentó que le espera una temporada con funciones en San Francisco, París y Madrid por lo que está contento.

Hernández expresó que en ocasiones le ocurría que la gente se sorprendiera de que un bailarín de ballet fuera mexicano, sin embargo se ha encontrado con buenas personas, para el bailarín la mejor carta de presentación debe ser el talento, “hay que luchar para que la excelencia siga siendo un requisito”, señaló.

