Trabajadores del cine denuncian falta de pagos por 85 mdp; 50 producciones, en pausa

A través de un comunicado, la AMACC señaló que la Secretaría de Cultura ha dado “excusas e incumplidas promesas de pago” correspondiente al Focine, fideicomiso creado para extinguir a Fidecine y Foprocine; el adeudo supera los 85 millones de pesos.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) denunció la afectación de más de 50 producciones mexicanas debido a faltas de pago.

El organismo cinematográfico encargado de la entrega del Premio Ariel emitió un comunicado donde reveló la falta de respuesta por parte de Alejandra Frausto Guerrero, Secretaria de Cultura y a quien dirigen la carta, ante los adeudos para la financiación de proyectos de cine en México.

“A raíz de la extinción de los fideicomisos iniciada hace dos años, actualmente existen adeudos superiores a 85 millones de pesos para más de 50 proyectos cinematográficos”, denunció la AMACC, asegurando que esta situación ha dañado gravemente las fuentes de empleo de creativos y técnicos de la industia; así como la provocación de la detención de la derrama económica que estos proyectos generan.

El comunicado informa que el 31 de julio fue el último día del plazo para que el Oficial Mayor de la Secretaría de Cultura realizara los pagos respectivos; sin embargo, este lapso transcurrió sin dicho depósito.

Además, denunciaron las problemáticas operativas para efecutar los pagos debido a que, a pesar de que la entrega de los fondos corresponde contractualmente al Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), en realidad dicha función no recae en él, puesto que depende de las autoridades de las Secretarías del Cultura y Hacienda y Crédito Público (SHCP), ya que “son las responsables de proveer los recursos necesarios para que el Imcine pueda cumplir con los compromisos derivados de la desaparición de los fideicomisos”.

El Imcine informó que no ha recibido los 300 millones de pesos que los fideicomisos “Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad” (Foprocine) y el “Fondo de Inversión y Estímulos al Cine” (Fidecine) devolvieron bajo la promesa de que serían entregados a dicho Instituto para dar cumplimiento a las obligaciones adquiridas.

Ante dicha situación, la AMACC exigió el respeto y cumplimiento del estado de derecho por parte del Gobierno Federal y sus respectivas instancias para que se cumplan los compromisos existentes de manera inmediata.

De igual manera, llamaron a que se cumpliera a la brevedad el cumplimiento de compromisos internaciones y aportaciones anuales que anualmente deben de aplicarse al programa Ibermedia, puesto que la representación mexicana (Imcine), ha incumplido con las cuotas correspondientes.

Algunas de las películas firmantes que se vieron afectadas por este proceso de devolución fueron Solteras (2019) del productor Pablo Zimbrón Alva; Belzebuth (2017) de Emilio Portes y Rodrigo Herranz Fanjul; así como próximos proyectos de los cineastas Julián Hernández, Roberto Fiescoe y Rodrigo Plá Pérez.

A raíz de la extinción de los #Fideicomisos; @alefrausto prometió que las películas comprometidas con #FIDECINE y #FOPROCINE, no se verían afectadas. HOY más de 50 producciones se han detenido o perjudicado por falta de pago. #CumplanSuPalabra pic.twitter.com/F0ei8UAqZS — AMACC (@AcademiaCineMx) August 7, 2022

GOBIERNO FUSILA FOPROCINE Y FIDECINE; NACE EL FIDECINE

En 2020, el Imcine informó que el Fomento al Cine Mexicano (Focine) sería el que apoyaría al cine mexicano, fusionando el Foprocine y el Fidecine en él.

“Este instrumento, programa de subsidios, ya está aprobado por Hacienda, está esperando su clave presupuestaria para poderse publicar”, explicó María Novaro, titular del Imcine.

“Este programa es de subsidios, no de créditos, y en este sentido ya hay una figura diferente de apoyos. No somos coproductores de nada. Los derechos patrimoniales comerciales los detentan los productores e Imcine se reserva los derechos que normalmente se llaman no exclusivos de promoción, transmisión y difusión con fines culturales y educativos”, detalló Novaro.

Anteriormente, Alejandra Frausto Guerrero, titular de la Secretaría de Cultura, informó que tanto estos fideicomisos cinematográficos como el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) no desaparecerían, sino que integrarían a dicha Secretaría, después de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador firmara un decreto presidencial sobre los fideicomisos públicos sin estructura orgánico o análogos.

“Hemos establecido el camino para garantizar el apoyo a los creadores. Lo más importante es que tenemos la voluntad y contaremos con mejores mecanismos para hacerlo”, aseguró Frausto Guerrero.