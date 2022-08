Jucopo en San Lázaro solicitará sesión extraordinaria para resolver orden del TEPJF

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).– La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados avaló este domingo, de forma unánime, solicitar a la Comisión Permanente del Congreso mexicano que convoque a una sesión extraordinaria en San Lázaro para definir cómo acatar el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que mandató incluir a Movimiento Ciudadano (MC) precisamente en la Permanente.

El Diputado Rubén Moreira Valdez (del Partido Revolucionario Institucional, PRI), presidente de la Jucopo, quien estuvo acompañado por los coordinadores de los grupos parlamentarios del oficialista Morena, Ignacio Mier, y del Partido Verde, Carlos Alberto Puente, al término de la reunión de trabajo de dicho órgano de la Cámara de Diputados.

Los tres líderes parlamentarios indicaron que se acatará la resolución de la Sala Superior del TEPJF, del 4 de agosto de 2022, relativa al Incidente de Incumplimiento de Sentencia en el Juicio SUP-JE-281/2021; no obstante, coincidieron en que viola la soberanía del Poder Legislativo.

El Diputado Moreira Valdez, también coordinador de la bancada del PRI, indicó que además de enviar la solicitud para realizar un periodo extraordinario también se presentará una iniciativa para modificar la integración de la Comisión Permanente, dado que la resolución del TEPJF también ordena actualizar el marco normativo, para que haya representación de todas las bancadas.

“¿Qué me preocupa? Dos cosas. Una, la intromisión del Tribunal en las decisiones de una soberanía. Segundo, que el Tribunal no prevé futuros problemas. Hay un número determinado de diputados y senadores, 18 y 19. Si llegase el caso de grupos independientes, entonces la proporción del Pleno no será la proporción que tengamos en la Comisión Permanente, y eso sería terrible”, externó el presidente de la Jucopo.