Empresario acusado de fraude se priva de la vida en Jalisco; deja VIDEO con confesión

Antes de quitarse la vida, el empresario pidió perdón su familia, a sus clientes y a todos los afectados que llegaron a él por recomendaciones basadas en su prestigio.



Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- Un empresario de Jalisco acusado de un fraude multimillonario en Zapopan y Guadalajara, confesó haber manejado inversiones que lo llevaron a la quiebra; luego se suicidó durante un cateo que realizaron las autoridades estatales en una de sus propiedades.

La Fiscalía General de Jalisco reportó 130 denuncias contra la empresa inmobiliaria AJP por el delito de fraude, del cual se ejecutaron órdenes de cateo en un domicilio de la calle Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan.

Al llegar a la vivienda, el personal de la Policía de Investigación (PDI) fue recibido con disparos de arma de fuego; y al ingresar, los oficiales localizaron a una persona de sexo masculino con disparos en la cabeza y sin vida. Junto al cuerpo, estaba una nota póstuma y una identificación oficial.

El empresario habría publicado el video en redes sociales antes de quitarse la vida; además, durante la grabación, anticipó su suicidio y pidió perdón a sus seres queridos, a quienes deslindó de responsabilidades, y a sus víctimas: “No puedo seguir adelante. Todo el dinero que me dieron en inversiones, está invertido en bienes raíces que están hipotecados”. “Sólo Dios ha de juzgarme”, fueron sus últimas palabras.

El hombre también compartió que no podía vivir en paz desde hace meses. Asimismo, pidió que no señalaran a su familia, porque no tenían nada que ver en estos negocio. “El responsable éticamente, civil, penal e histórica, soy yo”, señaló el empresario, quien denunció amenazas contra su familia.

En tanto que se ejecutó otro cateo en un domicilio de la colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara, en donde se aseguraron diversos documentos relacionados con la posible comisión del delito del fraude que se integrará a la investigación.

Las autoridades estatales trabajan en coordinación con el Instituto Jaliscienses de Ciencias Forenses quienes coadyuvan en la fijación y levantamiento de indicios.

Personal del Servicio Médico Forense realizó el traslado del cuerpo a sus instalaciones para la práctica de la autopsia y su posterior identificación oficial.