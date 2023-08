La Comisión de DD.HH de Morelos es atacada a balazos; ONU pide investigar el hecho

La sede del organismo de derechos humanos en Morelos sufrió por lo menos ocho impactos de bala; no hay heridos.

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- La Comisión de Derechos Humanos (CDH) del Estado de Morelos sufrió en la madrugada de este lunes un ataque armado en sus instalaciones de Cuernavaca.

A través de un comunicado difundido en sus redes sociales, la dependencia estatal dio a conocer que el ataque ocurrió aproximadamente a las 00:33 horas en sus instalaciones.

El edificio recibió por lo menos ocho impactos en el área donde se ubican las y los visitadores. La CDH agregó que no hubo personas heridas por el ataque ocurrido.

Sin embargo, el organismo determinó que, al no haber condiciones para la atención al público, sus oficinas fueron cerradas, por lo que brindarán atención de manera virtual para casos de probables violaciones graves de derechos humanos a través de los teléfonos 777 6020711, 777 6071068, 777 6020699.

De igual manero, hizo saber que la atención a la población dentro de sus instalaciones será retomada en cuanto la seguridad del recinto sea restablecida.

“Quienes formamos parte de la CDHM, lamentamos no poder cumplir con nuestra labor en la defensa de los derechos humanos de toda la población, en condiciones seguras”, finalizó.

Luego de lo ocurrido, la Oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos emitió un pronunciamiento en sus redes sociales donde condenó el ataque a la sede del organismo estatal.

“Rechazamos cualquier acto de violencia; particularmente, cuando se busca amenazar, intimidar u obstaculizar la función de los organismos públicos de derechos humanos”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a instituciones dedicadas a la procuración de justicia para que investigue el hecho de forma inmediata, exhaustiva e imparcial; así como un una perspectiva de derechos humanos.

2/3 Llamamos a las instituciones de procuración de justicia para que el hecho se investigue de forma inmediata, exhaustiva e imparcial, con perspectiva de derechos humanos que tenga como eje rector la naturaleza de las funciones de defensa y protección que realiza la CDHM. — ONU-DH México (@ONUDHmexico) August 8, 2023

“Nos sumamos a lo expresado públicamente por la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos y reiteramos la necesidad de salvaguardar la seguridad e integridad del personal que labora en la CDHM en el ejercicio de sus funciones”, culminó.