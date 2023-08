José Luis Perales desmiente rumores sobre su muerte; soy “más feliz que nunca”, dice

Por Enlai Li Acevedo

Los Ángeles, 7 de agosto (LaOpinión).- José Luis Perales hizo un video que se publicó en Twitter que se está haciendo viral, en el que aclara que la noticia de su muerte fue una falsa alarma. Él se encontraba en un viaje familiar cuando las redes sociales lo bombardearon con la noticia. El propio artista aclaró todo.

“Hola amigos, les hablo desde Londres. Un sitio maravilloso, lugar precioso, donde he pasado unos días con mis hijos y con mi mujer y que ya estamos a punto de marcharnos. De repente nos encontramos con alguien que, de muy mala manera pues ha dicho que me he muerto, y la verdad es que estoy más vivo que nunca y más feliz que nunca…”, dijo José Luis Perales al tiempo que se le veía sano y feliz.