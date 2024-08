Gobernadora de Chihuahua presume logros de atleta, y él le reclama abandono y deuda

Ciudad de México, 7 de agosto (SinEmbargo).- El atleta olímpico Uziel Muñoz culminó su participación en los Juegos Olímpicos París 2024 con una hazaña histórica: aunque sin presea, llegó al octavo lugar del mundo en lanzamiento de bala. Por su parte, Maru Campos, Gobernadora de Chihuahua —entidad de donde Muñoz es originario—, lo felicitó como parte del orgullo para el estado; sin embargo, el atleta respondió de otra manera: denunció el abandono por parte de la Asociación Estatal de Atletismo y el adeudo de dos años en pagos de beca.

Muñoz ya era un deportista histórico al ser el primer mexicano en meterse a la final de lanzamiento de bala, pero su historia no quedaría ahí. Ya en la final tuvo una muy buena participación al quedar en el octavo lugar con registro de 20.88 metros. Sin embargo, su destacada participación fue en gran medida gracias al estado de Nuevo León, entidad que cobijó a Muñoz luego de que el Instituto Chihuahuense del Deporte le debiera dos años en pagos de beca y finalmente lo sacara en 2022.

“Lamentablemente, no puedo representar a Chihuahua. Por cuestiones personales me tuve que cambiar de estado. Represento a Nuevo León, fue el estado que me acogió, me abrió las puertas para llegar a los Juegos Olímpicos. Soy oriundo de Nuevo Casas Grandes, agradezco a toda mi gente de Chihuahua, pero el Instituto Chihuahuense del Deporte tiene una deuda conmigo de dos años de becas y apoyos que no tuvimos”, expresó Muñoz durante una entrevista replicada en redes sociales.