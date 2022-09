VIDEO: Sujetos chocan camioneta y se suben a banqueta para robar 20 mil dólares en NY

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- Un grupo de hombres protagonizó una persecución automovilística en el barrio Upper East Side de Nueva York, en Estados Unidos, con el objetivo de robar 20 mil dólares.

Los hechos ocurrieron el pasado 3 de septiembre por la tarde entre las calles East 91st-92nd y 2nd Avenue, cerca del parque Ruppert.

Un video que circula en las redes sociales muestra cómo un Mercedes de color negro persigue a una camioneta Toyota de color gris. Ambos vehículos conducían a alta velocidad en sentido contrario a la circulación.

En las imágenes también se observa cómo la persecución continúa en la acera, donde se encontraban varios transeúntes, quienes grababaron el hecho con sus teléfonos celulares.

En un segundo video, desde otro ángulo, se puede ver que la persecución terminó cuando el hombre que conducía la camioneta de color gris salió de su vehículo, mientras uno de los presuntos ladrones corre hacia el lado del conductor y toma una mochila negra, en la cual, supuestamente habría 20 mil dólares en efectivo.

Varias personas que se encontraban de pie en la acera se acercaron a la víctima, mientras los ladrones huían.

Hasta el momento no se han realizado arrestos por estos hechos y la investigación está en curso, dijo la policía, quien pidió a cualquier persona que tenga información al respecto comunicarse con las autoridades correspondientes.

De acuerdo con información de medios locales, el auto Mercedez, utilizado en el robo, fue encontrado a unas calles del sitio, sin embargo, los ladrones no se encontraban abordo.

Nueva York, como muchas otras ciudades de Estados Unidos, se ha enfrentado a una creciente preocupación por los delitos violentos, aunque las estadísticas de la policía de la ciudad muestran que los tiroteos han disminuido un 12 por ciento y los asesinatos un 13 por ciento en lo que va del 2022, en comparación con el mismo período del año pasado. Pero los asesinatos se mantienen en su segundo nivel más alto desde 2012.

🚨ADVISORY: In regard to yesterday’s robbery on 2nd Avenue, East 91st-92nd Street, the investigation is ongoing as our @NYPDDetectives gather evidence.

If you have any info, please call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips. Further updates will be provided as they become available. https://t.co/8U3ZDZShlH pic.twitter.com/P97uvEkDrO

— NYPD 19th Precinct (@NYPD19Pct) September 4, 2022