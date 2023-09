NY: Airbnb limita reservaciones tras implementación de normas para estancias cortas

Nueva York, 7 de septiembre (AP).— Airbnb anunció que ha dejado de aceptar algunas reservaciones en la ciudad de Nueva York debido a que las nuevas regulaciones sobre los alquileres a corto plazo entraron en vigor el martes, lo que supondrá grandes cambios para los viajeros que esperen evitar el alto costo de los hoteles de la metrópolis.

Las nuevas normas están dirigidas a poner fin a una situación en la que los propietarios y residentes de la ciudad alquilaban sus apartamentos por semanas o noches a turistas u otras personas que se encuentran en la ciudad para estancias cortas.

Con el nuevo sistema, las estancias menores a 30 días únicamente están permitidas si los anfitriones se registran ante la ciudad. Los anfitriones deben comprometerse a estar físicamente presentes en la casa mientras dure el alquiler, compartiendo la vivienda con su huésped. Tampoco se permiten más de dos huéspedes a la vez, por lo que las familias quedan excluidas.

BREAKING: @Airbnb short-term listings (STR's) in #NYC drop by 70% after enforcement of the city's Registration Law starts. In August there were 22,434 STR's but only 6,841 on September 5, a drop of 15,593 or 70%. https://t.co/VH2v7v2qji pic.twitter.com/I0wb2hlhVA

Plataformas como Airbnb, VRBO y otras no están autorizadas a tramitar alquileres para anfitriones no registrados, y a principios de esta semana eran pocos los que habían logrado registrarse. La ciudad señaló que ha aprobado poco menos de 300 de las más de tres 800 solicitudes recibidas.

Funcionarios y defensores de la vivienda que habían impulsado las restricciones dijeron que éstas eran necesarias para evitar que los apartamentos se convirtieran en hoteles de facto.

All up, this is a great result for NYC. Overnight thousands of presumed illegal @Airbnb's have been converted to long-term rentals or removed, and we look forward to seeing how the new registration law plays out over the next few months as we see more data.

— Inside Airbnb (@InsideAirbnb) September 6, 2023