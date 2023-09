El exgobernador Ulises Ruiz solicita registro como candidato independiente para 2024

El exmandatario priista es la segunda persona, después de Eduardo Verástegui, en acudir a las oficinas del INE para solicitar el registro a la candidatura presidencial por la vía independiente.

Ciudad de México, 7 de septiembre (SinEmbargo).- El exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, dio a conocer esta tarde su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para buscar la candidatura independiente por la Presidencia de la República.

El político de iniciación priista reveló a través de su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, que dio “el primer paso” de su registro ante el máximo órgano electoral para buscar la candidatura por la vía independiente en los comicios del próximo año, donde formarán parte Claudia Sheinbaum Pardo desde el oficialismo, y Xóchitl Gálvez Ruiz desde la coalición opositora del Frente Amplio por México.

“Dimos el primer paso con mi registro ante el INE para buscar la presidencia de México por la vía independiente y que juntos tiremos a la basura los partidos y tengamos un gobierno que ponga orden y paz”, escribió.

Dimos el primer paso con mi registro ante el INE para buscar la presidencia de México por la vía independiente y que juntos tiremos a la basura los partidos y tengamos un gobierno que ponga orden y paz. pic.twitter.com/fQeRPWMgrL — Ulises Ruiz Ortiz (@ulisesruizor) September 6, 2023

Este jueves, en el último día para que aquellas personas sin partido interesadas en la candidatura por la Presidencia de México, el actor y productor de ultra derecha Eduardo Verástegui acudió a las instalaciones del INE para llevar a cabo su registro.

“Vengo a solicitar una inscripción por la vía independiente como candidato a la presidencia de México”, declaró ante representantes de los medios de comunicación a las afueras de las instalaciones del INE. “Estoy convencido que no va a ser por la vía de siempre, la misma brecha de siempre, los mismos partidos de siempre, los mismos políticos de siempre. […] Hay más pobreza en México, hay más corrupción, hay más violencia: México no anda bien”.

Verástegui, un actor de telenovelas que se volvió activista provida a través de su Movimiento Viva México, deberá reunir al menos un millón de firmas de ciudadanos mexicanos para convertirse en candidato, si es que es aprobada su solicitud que, de manera discreta, entregó a la Oficialía de Partes del INE y cuyo lanzamiento formal será el viernes 15, Día de la Independencia.

Eduardo Verastegui presentó su manifestación de intención para ser candidato independiente a la presidencia en 2024 pic.twitter.com/QRh15oCWm1 — Otilia Carvajal (@Oti_Carvajal) September 7, 2023

“El PAN ha muerto”, proclamó Verástegui, el 5 de junio, cuando Xóchitl Gálvez se perfilaba como la candidata presidencial de la alianza con PRI y PRD, debido a que la senadora se ha manifestado a favor del aborto y de los matrimonios entre personas del mismo sexo.

El PAN, firmó Verástegui, “ha traicionado a su militancia al imponer una candidata que representa todo lo opuesto a los valores que defienden la mayoría de sus seguidores”, y ratificó: “Los parásitos del poder mataron al PAN con una escopeta modelo Xóchitl calibre 666”.

Este miércoles, la víspera de su solicitud de registro ante el INE, que debe todavía aprobarlo si cumple con los requisitos, Verástegui convocó a rezar un Rosario en sus redes sociales, teniendo a sus espaldas un gigantesco cuatro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, flanqueada con dos banderas de México.

“Es el último Rosario que vamos a rezar juntos, al menos por un tiempo, más detalles más delante”, expresó enigmático el actor que también anunció, antes de iniciar el rito católico, que asistiría este jueves temprano a la Basílica de Guadalupe, último día para formalizar su petición ante el INE de ser candidato presidencial.

ACUSADO EN LA HAYA Y SIN PRI, ULISES RUIZ SE VE CANDIDATO EN 2024

En 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que el entonces Gobernador de Oaxaca Ulises Ruiz Ortiz (2004-2010) había sido responsable de violaciones graves de garantías individuales durante el conflicto magisterial ocurrido entre 2006 y 2007, un caso por el cual el exmandatario enfrenta una denuncia ante la Corte Penal Internacional, junto a dos de sus aliados, quienes fueron señalados de protegerlo: los expresidentes panistas Vicente Fox Quesada (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).

Pese a la mancha de la represión y de las acusaciones que hay en La Haya sobre cómo en estos episodios de su gestión se perpetraron ejecuciones extrajudiciales —entre ellas las de los periodistas Raúl Marcial Pérez y Bradley Will—, y cientos casos de detenciones arbitrarias y de tortura, Ulises Ruiz Ortiz no ha desistido de sus aspiraciones políticas.

Las cifras de Andrés Manuel mienten, el país está muy inseguro, secuestrado y sometido por la violencia. Esto debe terminar, vamos por la vía independiente este 2024, sin partidos y con tu apoyo. #VueltaEnU. pic.twitter.com/jKkBtNFGTz — Ulises Ruiz Ortiz (@ulisesruizor) June 15, 2023

En 2019 buscó ser el dirigente nacional del PRI, una contienda que ganó el polémico Alejandro Moreno Cárdenas o “Alito”, como le dicen, con quien mantuvo una abierta confrontación, hasta que fue expulsado del partido en septiembre de 2021, una decisión que confirmó en marzo pasado el Tribunal Electoral de la Ciudad de México.

Luego, se planteó una nueva misión, ser candidato presidencial independiente en 2024:

“Tú eres el próximo pobre. Y si no hacemos algo ahora, no habrá futuro para nadie. Aún hay tiempo; con las reglas del INE me registraré como candidato independiente a la Presidencia de México, para que juntos recuperemos el rumbo”, escribió en su cuenta de Twitter el exgobernador.

En su gestión Oaxaca ocupó el primer lugar en pobreza y marginación, una situación que contrastó con las acusaciones de desvíos de recursos públicos en su contra, las cuales incluso fueron investigadas por la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

No fue la única irregularidad. De hecho, la polémica siempre ha acompañado a Ulises Ruiz Ortiz. Al Gobierno de Oaxaca llegó luego de una elección marcada por señalamientos de fraude y al finalizar su mandato los mismos malos manejos siguieron: cinco exfuncionarios de su Gobierno fueron acusados por la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental por el presuntos desvío de fondos públicos, por una cifra superior a los 400 millones de pesos y 45 auditorías detectaron un quebranto superior a cuatro mil millones de pesos durante su administración.

En 2012, además, la Fiscalía finlandesa lo responsabilizó por el asesinato de dos defensores de derechos humanos, quienes en abril de 2010 participaban en una caravana humanitaria que se dirigía a San Juan Copala, en Oaxaca, la cual fue emboscada por un grupo paralamitar vinculado a Ulises Ruiz.