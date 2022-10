EU acusa ante la OEA a Nicaragua, Cuba y Venezuela de silenciar a defensores de DDHH

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS).- Estados Unidos se ha solidarizado este jueves durante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) con todas las organizaciones que tratan de defender los derechos básicos en Latinoamérica, y ha acusado a los gobiernos de Nicaragua, Cuba y Venezuela de tratar de silenciar a los activistas.

Así lo ha detallado el Secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, tras una reunión con defensores de los Derechos Humanos de tales países, a quienes ha agradecido su esfuerzo para que la gente “tenga una voz a pesar de los gobiernos y regímenes que están tratando de silenciarlos”.

An important meeting with Cuban, Nicaraguan, and Venezuelan human rights defenders—their efforts to turn their countries to a democratic path are courageous. The United States remains a steadfast partner to those working to build a brighter democratic future for their countries. pic.twitter.com/qeyeCVeFPg

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 7, 2022