AMLO elige a Raquel Buenrostro, la Jefa del SAT, como nueva Secretaria de Economía

Buenrostro, hasta ahora Jefa del SAT y una de las responsables de que la recaudación tributaria no disminuya e incluso grandes empresas hayan empezado a pagar impuestos, sustituirá a Tatiana Clouthier al frente de la cartera de Economía.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó este viernes que nombrará a Raquel Buenrostro como nueva Secretaría de Economía (SE), en sustitución de Tatiana Clouthier, quien ayer dejó el cargo.

“Ya tomé la decisión de nombrar a Raquel Buenrostro Secretaria de Economía”, reveló el mandatario en su conferencia matutina, sobre la hasta ahora Jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de la Secretaría de Hacienda. “Ha venido haciendo muy buen trabajo, porque no ha disminuido la recaudación. Lo que cuenta son los hechos, es una servidora pública ejemplar y le tenemos toda la confianza”, añadió.

Considerada por el Presidente López Obrador como “una mujer extraordinaria y honesta”, Buenrostro Sánchez asumió las riendas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en enero de 2020 con la misión de aumentar la recaudación en México, un objetivo que ha logrado haciendo que grandes empresas como América Móvil, Coca-Cola y Walmart paguen impuestos en un tiempo récord. Esta forma de cobrar, calificada por algunos como “terrorismo fiscal”, le ha valido ganarse el sobrenombre de “la Dama de Hierro mexicana” y también el reconocimiento a nivel internacional por hacer que entren millones de pesos a las arcas del Gobierno en tiempos de crisis por la pandemia.

Las empresas que desde el 2020 se regularizaron con el fisco son América Móvil, Walmart de México, Femsa, IBM de México, Minera Fresnillo, Grupo Modelo, Grupo Lala y BBVA, además de personajes como Miguel Herrera, quien fuera director técnico del Club América y la Selección Nacional de futbol.

¿QUIÉN ES RAQUEL BUENROSTRO?

Matemática por la Universidad Nacional Autónoma de México y Maestra en Economía por El Colegio de México, Raquel Buenrostro cuenta con una trayectoria de más de 20 años dentro de la administración pública, de acuerdo con su perfil publicado en la página del Gobierno federal.

En el año de 1996 ingresó a la función pública como analista técnico en Pemex Gas y Petroquímica Básica. Para 1998 ocupó el cargo de Directora de Análisis de Políticas Públicas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Pero su acercamiento con el Presidente López Obrador vino en el año 2000 cuando se desempeñó como directora de la política fiscal de la Secretaría de Finanzas del entonces Distrito Federal y en 2012 fungió como Directora General de Administración y Finanzas de la Secretaría de Turismo.

En el año de 2017 regresó a Pemex como encargada de la Dirección General de Pemex-Cogeneración y Servicios.

Desde que López Obrador asumió la Presidencia, Raquel Buenrostro fue asignada a una tarea estratégica para el nuevo Gobierno: las compras consolidadas.

Una tarea que cumplió en medio de roces con funcionarios por la política de austeridad que aplicó como Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda.

En diciembre de 2019, el Presidente la nombró como la nueva titular del SAT, luego de que su extitular, Margarita Ríos-Farjat, fue seleccionada como nueva Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En 2020 asumió el cargo.

La pandemia de COVID-19, que ha cobrado la vida de más de 168 mil mexicanos y 2 millones de casos confirmados, también afectó a políticos y funcionarios mexicanos, entre ellos Raquel Buenrostro. La Jefa del SAT dio positivo en octubre de 2020 con síntomas leves de la enfermedad.

En el ámbito profesional, Buenrostro ha recibido diversos reconocimientos, entre ellos, el ser incluida entre los 300 personajes más influyentes de la revista Líderes Mexicanos y en Global Tax 50, creada por International Tax Review (ITR).

En el ranking de ITR, publicado el pasado 5 de febrero y donde se incluyen a personajes como el Presidente estadounidense Joe Biden, Pascal Saint-Amans, jefe fiscal de la OCDE y Amy Coney Barrett, jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, se describe a la Jefa del SAT como “la Dama de Hierro de México que lidera la autoridad fiscal del país y está tomando medidas enérgicas contra las multinacionales” en medio del duro golpe que sufrió la economía a raíz de la pandemia de coronavirus.

“Se ganó la etiqueta de ‘Dama de Hierro’ por una represión de las adquisiciones federales que recortó el gasto en 9 mil millones de dólares en un año y parece haber tenido éxito en aumentar los ingresos fiscales desde que asumió el trabajo en enero de 2020, consolidando su lugar en el impuesto global de ITR”, señala la publicación.

“Me pusieron la ‘Dama de Hierro’ porque si uno no se pone firme piensan que no es fuerte. A mí me pusieron así, pero no creo que sea la única funcionaria con carácter fuerte. A los hombres les dicen ‘qué carácter’ y a una mujer ‘es la dama de hierro’ como si fuera algo extraordinario. En un hombre lo ven normal y lo asimilan más rápido”, contó en entrevista con SinEmbargo en junio pasado.

A principios de julio, Buenrostro informó que la recaudación de enero a junio de 2022 ha aumentado 2.7 por ciento en comparación con la cifra registrada el año anterior, y 8.6 por ciento respecto a la de 2018.

“En enero-junio de 2022, la recaudación ascendió a dos billones 049 mil millones de pesos, lo que implica un crecimiento de 2.7 por ciento respecto del año anterior y 8.6 por ciento respecto de 2018″, dijo.

En la conferencia de prensa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la funcionaria destacó que “la recaudación está por encima y ya superó los niveles de la prepandemia sin ningún problema”. “Ahorita vamos a observar que nunca bajó a pesar de la pandemia y a pesar de la crisis de la guerra de Ucrania con Rusia”, precisó.

“Durante 2021, la recaudación tributaria creció 504 mil millones de pesos, equivalente a 2.8 por ciento real en comparación con 2018, que es la administración anterior. Entonces llevamos ya un incremento considerable”, explicó.

Buenrostro Sánchez se convirtió en la mujer de confianza de López Obrador en la Secretaría de Hacienda desde que era la titular de la Oficialía Mayor, el órgano encargado de aprobar todas las compras del Gobierno, desde libros de texto (en la SEP) hasta los medicamentos (en la Secretaría de Salud).

Desde ese puesto estratégico ganó poder, fama y se vio envuelta en diversas polémicas. Durante el primer año de Gobierno de López Obrador (2019), Buenrostro se encargó de la compra de 612 autotanques con un costo cercano a los 100 millones de dólares para Petróleos Mexicanos (Pemex), adquisición que generó cuestionamientos pues se hizo sin licitación.

LA SALIDA DE TATIANA CLOUTHIER

Clouthier dejó este jueves la titularidad de la Secretaría de Economía del Gobierno federal, informó junto al Presidente López Obrador. En su discurso, la ahora exsecretaria de Economía expresó su deseo de compartir públicamente su carta de renuncia que le había hecho llegar el Jefe del Ejecutivo federal, pues destacó que así se evitan “especulaciones”.

Así, Tatiana Clouthier anunció que dejará la Secretaría de Economía y agradeció al Presidente López Obrador por la oportunidad que le dio al dejarla “caminar a su lado en favor de la Cuarta Transformación”.

Desde el Salón de la Tesorería, Clouthier señaló: “Si hago un símil con el beisbol, me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, jugar en distintas posiciones, sudando la camiseta al mil y nunca dejando de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera a favor de México”.

No obstante, dijo, “uno debe saber, como en el juego, cuando retirarse. Estoy segura de que no hay posición más importante que otra, pues hasta en el público y en la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores, como lo platicamos desde el 26 de julio, y lo reiteré el 9 de septiembre, mi oportunidad para sumarle al equipo, está agotada, me paso a la porra, desde donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común: a ser una más que trabaja por la Patria”.

–Con información de Guadalupe Fuentes Flores.