Ecuador: Atacan a balazos a canal de TV y amenazan a diario; ligan agresiones a CJNG

La madrugada de este viernes un grupo de presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron a balazos las instalaciones de RTS y amenazaron al diario Extra.

Quito, 7 de octubre (AP) — El Gobierno ecuatoriano condenó este viernes el ataque a balazos al edificio del canal de televisión RTS y las amenazas enviadas al diario Extra firmadas por La Nueva Generación en aparente alusión al cártel del narcotráfico mexicano.

En un comunicado de la Secretaría General de la Presidencia, el Gobierno rechazó contundentemente “cualquier tipo de agresiones y actos violentos y de intimidación contra periodistas o medios de comunicación” porque atentan contra la libertad de prensa y de expresión.

Durante la madrugada el edificio de RTS recibió ráfagas de disparos y en el sitio se halló un panfleto que decía que se prohibía la venta del diario Extra en las ciudades de Esmeraldas, Guayaquil, Machala y Cuenca. Agregaba que a quien no acate esta amenaza “se le da de baja o más claro, se le va a matar debido a la corrupción y malicia que tienen para mal informar”.

(VÍDEO) 🔴En horas de la madrugada del viernes 7 de Octubre del 2022, sujetos que se movilizaban en una motocicleta, realizaron disparos contra una de las puertas de nuestras instalaciones.https://t.co/vSMUQfxcvO pic.twitter.com/VBE4eQVsp3 — RTS (@RTSEcuador) October 7, 2022

“Muerte o muerte para el director nacional de la Extra que donde te escondas te vamos a encontrar”, también advertía el panfleto. El director Galo Martínez Leisker aún no se ha pronunciado al respecto. Ambos medios están en Guayaquil.

Esa ciudad portuaria es una de las más afectadas por la violencia de bandas criminales y las amenazas se produjeron al final de una semana en la que esos grupos, relacionados con cárteles mexicanos y que se disputan rutas y territorios de distribución de droga, desataron dos violentos motines que dejaron un saldo total de 29 reclusos muertos.

El editor general del diario, Peter Aguirre, dijo en diálogo con The Associated Press que el medio va a continuar haciendo su trabajo “frontal, valiente, como lo hemos hecho todo este tiempo. No vamos a claudicar ante ninguna amenaza” y aseveró que se han activado protocolos de seguridad para los equipos de periodistas.

La Fiscalía informó en su cuenta de Twitter que abrió de oficio una investigación.