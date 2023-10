Familias de víctimas de feminicida de Ecatepec piden a plataformas no realizar serie

Esta no es la primera vez que Netflix se interesa por exponer la historia de un homicida. En septiembre del 2022 llegó al catálogo de la plataforma Dahmer, la docuserie sobre el asesino serial estadounidense, y sin ir más lejos, en julio del año en curso estrenó el documental La dama del silencio: El caso de la Mataviejitas.

Ciudad de México, 7 de octubre (SinEmbargo).- El pasado 27 de septiembre familiares de las víctimas de Juan Carlos Hernández acudieron a la Cámara de Diputados para instar a la plataforma de streaming Netflix que pare con la supuesta producción sobre el feminicida conocido como el “Monstruo de Ecatepec”.

“No puede haber justicia a medias. Él no puede hacer apología del delito. Aquí hay niños, niñas y adolescentes que ya son dañados, están muy dañados. Los tenemos en una burbuja para que no conozcan todo el contexto y lo quieran plasmar”, declaró Guadalupe Hernández, madre de Arlet Samanta Olguin, ante la Cámara de Diputados.

De acuerdo con Hernández, fue gracias a vecinos que se enteraron que parte del equipo de Netflix había acudido a la casa de la madre de Juan Carlos Hernández para entablar negociaciones sobre dicha producción.

En entrevista para SinEmbargo, la Dra. María Cristina Pérez Agüero, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de México (UNAM), expresó que, de llevarse a cabo, la producción de Netflix podría revictimizar a los familiares de las víctimas de Juan Carlos “N”.

“Claro. En un momento ellos fueron, o son, víctimas indirectas de estos delitos de homicidio y todas estas atrocidades que hizo esta o estas personas. Entonces entender primero que son víctimas indirectas, que seguramente ellos ya han pasado por un proceso de revictimización, que en realidad el término correcto es victimización secundaria, al estar expuestos al mismo proceso judicial, a la investigación”, explicó.

“Estaríamos frente a una victimización terciaria que, dentro del proceso de revictimización como le solemos llamar, es una victimización en donde ya son conductas o son situaciones posteriores al evento, es todo lo que sufre la persona, por ejemplo, la etiqueta social al ser víctimas. Entonces definitivamente es un proceso grave, que yo desconozco porque no he tenido el acercamiento a ninguna de estas víctimas, y seguramente ya hay secuelas de daños psicológicos por haber perdido un familiar de esta manera y, que ahora de alguna manera esto se reviva finalmente tiene una afectación sobre las personas. A las víctimas no se les da el nombre, no se les da el respeto”, añadió.

En octubre del 2018 Juan Carlos Hernández Bejar y su pareja, Patricia Martínez Bernal, actualmente recluidos en el penal de Chiconautla, fueron vinculados a proceso por el asesinato de 20 mujeres, de las cuáles la Fiscalía cuenta con características de diez, en la colonia Jardines de Morelos, ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

El día de la detención, la pareja se encontraba caminando por las calles con una carretilla en la que trasladaban el cuerpo de una mujer con intención de abandonarlo en un lote baldío de la zona.

“Si salgo, voy a seguir matando mujeres”, declaró Juan Carlos “N”, apodado como el “Monstruo de Ecatepec”, a un elemento de la Fiscalía del EdoMex durante un interrogatorio que fue filtrado en redes sociales.

Esta no es la primera vez que la plataforma se interesa por exponer la historia de un homicida. En septiembre del 2022 llegó al catálogo de Netflix Dahmer, la docuserie sobre el asesino serial Jeffrey Dahmer. Durante su estreno la producción alcanzó más de 196 millones de visualizaciones, convirtiéndose así en el título con más reproducciones luego de la llegada de la primera entrega de la última temporada de Stranger Things.

Sin ir más lejos, en México el servicio de VOD llevó a la pantalla chica, en julio del año en curso, La dama del silencio: El caso de la Mataviejitas, documental sobre Juana Barraza Samperio, quien terminó con la vida de, por lo menos, diez mujeres de la tercera edad.

Al ser cuestionada por el interés social que yace detrás de las producciones de true crime que suelen exponer la vida y atrocidades cometidas por este tipo de personas, la Dra. Pérez Agüero, especialista en acompañamiento psicológico para evitar la revictimización, detalló que éste puede estar basado en la curiosidad y el morbo.

“Socialmente estamos, primero, como ávidos de información, segunda me parece que puede ser la reacción que genera hacia el morbo, y no sólo sucede con estas historias de true crime sino tuvo su boom también con estas series sobre narcotraficantes en donde se vanaglorian estos actos de narcotráfico, estos delincuentes del crimen organizado como si fueran héroes de alguna manera. Me parece que es un fenómeno bastante similar”.

Y, abundó que, hasta cierto punto, está la satisfacción por la curiosidad de saber qué llevó a estas personas a cometer dichos crímenes.

“Me parece también que en la sociedad en la que vivimos, en donde estamos tan expuestos al crimen, a los delitos, y que a lo mejor no a todos nos ha tocado de manera directa, es una forma de estar cercano a lo que nos sucede socialmente, entonces creo que por ahí es un poco eso, la curiosidad, la morbosidad, el conocer la manera en que los medios o estás productoras romantizan el hecho de entender a estas persona. Tan sólo el mismo fenómeno sucedió con Netflix y la serie de Dahmer”, apuntó.

Tras su detención, Juan Carlos “N” detalló cómo fue que privó de la libertad a sus víctimas, así como algunas señas particulares, la ropa que llevaban puesta y confesó, que en algunos casos, abusó sexualmente de ellas.

En aquel entonces, el exFiscal General del Estado de México (FGEM), Alejandro Jaime Gómez Sánchez destacó en entrevista con Radio Fórmula que Juan Carlos “N” parecía estar orgulloso de los feminicidios que cometió con ayuda de su esposa.

Según El Universal, los exámenes psiquiátricos que practicó la Fiscalía de la entidad a la pareja arrojaron que el hombre presenta un trastorno mental de tipo psicótico y un trastorno de personalidad; mientras que la mujer cuenta con retraso mental de nacimiento y un delirio inducido adquirido. No obstante, se destaca que ambos pueden distinguir entre el bien y el mal.

El Estado de México, primera entidad en la que se declaró la Alerta de Violencia de Género, lidera a nivel nacional en índices de feminicidios y tiene a 15 municipios en la lista de los 100 más inseguros para las mujeres: Ecatepec, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca, Nicolás Romero, Chicolopan, Huehuetoca, La Paz, Nezahualcóyotl, Atizapán, El Oro, Lerma, Tecámac y Tultitlán.

De acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 2006 y 2021 fueron asesinadas en México cerca de 43 mil mujeres.

Durante los primeros ocho meses de 2023 se registraron un total de 572 asesinatos de mujeres investigados como feminicidios; en tanto que al menos mil 740 mujeres fueron asesinadas y sus casos no se investigan como feminicidios sino como homicidios dolosos.

“QUE LAS REGALÍAS VAYAN A LAS VÍCTIMAS”

Arlet Samanta Olguín Hernández desapareció el 25 de abril del 2018 luego de haber llevado a uno de sus hijos al kínder. La joven de entonces 22 años de edad tenía tres hijos pequeños. Trabajaba en una estética y ponía uñas a domicilio.

Durante su pronunciamiento, la señora Guadalupe Hernández, madre de Arlet, expuso que “dicen que él tiene derecho a la libre expresión y yo le preguntó a Derechos Humanos, yo le pregunto a la Cámara de Diputados, ¿hasta dónde llegan los derechos de los menores que quedaron en orfandad gracias a él?”

“No podemos permitirle a este tipo de asesinos que se llenen las bolsas a costa del dolor de uno”.

Al respecto, la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) Teresa Castell de Oro Palacios añadió que en caso de que no se pudiera frenar la producción de Netflix, la compañía debería otorgar las regalías a las familias de las mujeres que perdieron la vida a manos de Juan Carlos Hernández y Patricia Martínez Bernal.

En este sentido, la Dra. María Cristina Pérez Agüero detalló que ante la reexposición del caso, “la persona que ya tiene un trauma, quizás que pasó de un shock a una reorganización” podría ver, de nueva, afectada su salud mental.

“Eso fue muy impactante en el caso de la serie de Dahmer. La gente, o los deudos, al verse reflejados en la serie sufrieron un impacto emocional muy severo. Entonces, claro, tú intentas como abuelo, como abuela, mantener a tus nietos a salvo, y si sale la serie pues se va a volver a hablar del tema. Entre más grandes los niños y las niñas pues mayor comprensión de lo que realmente pasó”.

En octubre del 2022, días después del estreno de la serie de Jeffrey Dahmer, familiares de las víctimas del homicida estadounidense criticaron al servicio de VOD por lucrar con sus tragedias. “No entiendo cómo pueden usar nuestros nombres y publicar cosas así”, indicó Shirley Hughes, madre de Tony Hughes, en una entrevista cedida a The Guardian.

Finalmente, la profesora de la Facultad de Psicología expresó su preocupación por el efecto que este tipo de producciones puede llegar a tener en la sociedad.

“Me preocupa un poco más el impacto que puede tener socialmente en el sentido de buscar estos reflectores, o sea, es el fenómeno que se vivió hace mucho tiempo, aunque todavía permea en algunos estratos sociales, de querer ser narco por el acceso a las cosas que tienen. Entonces, con la descomposición social que tenemos, con el exceso de información que hay en Internet, me parece totalmente irreal que socialmente estemos más dispuestos a pagarle a la persona que delinque, que ha cometido un crimen severo, por contar su historia, que preocupados por reparar el daño en las víctimas”.

Hasta marzo del 2021, Juan Carlos y Patricia Martínez sumaban diez condenas en su contra, de las cuales nueve corresponden al delito de feminicidio.

