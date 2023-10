Jesús, migrante y el PAN

… “Cuando se marcharon, un ángel del señor se e apareció en sueños a José y le dijo:

– Levantante, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y quédate ahí hasta que yo te diga, porque herodes va a buscar al niño para matarlo.

Él se levantó, tomo de noche al niño y a su madre y huyo a Egipto”.

Mateo 2: -21 Biblia Reina Bandera 1960 (RBR 1960)

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados público el 4 de diciembre del 2018, lo siguiente:

Y la sagrada familia fue migrante en Egipto

“La historia del portal de Belén convertiría a sus protagonistas en una familia refugiada de Oriente Medio. Si hace más de 2.000 años María y José huyeron hasta Egipto perseguidos por Herodes, al cruzar la frontera de su país para huir de la violencia se habrían convertido en lo que hoy en día se conoce como refugiados.

Según el relato de la Biblia, el motivo de la huida, relacionado con que Herodes amenazase con asesinar a todos los niños menores de dos años de la zona, les habría convertido en personas con fundados temores de ser perseguidos, lo que les impediría volver a su país de origen.

Esta situación, así como los motivos de persecución, serían muchos años más tarde recogidos en la Convención de Ginebra de 1951 que dio lugar al Estatuto del Refugiado al que hoy se acogen millones de familias, que siguen huyendo a causa de la violencia….

Y así, un millón de historias mas como la del Portal de Belén.”

Estas dos citas de texto, nos dice cual es la naturaleza que ha arrojado los migrantes que llegan a México y siguen rumbo al norte con la esperanza y el señuelo lanzado por el presidente Biden para vivir en un país supuestamente seguro y con mejores oportunidades de vida que las que dejan atrás, como cuenta mateo que hicieron José y María llevándose al niño Jesús, sobre todo a los que son cristianos en alguna de sus ramas o católicos, esta imagen de José transportando a maría y a Jesús es una imagen que los ha enternecido desde niños y en su momento de reflexión religiosa seguramente a algunos de ustedes les produjo mas de una lagrima.

Desde niños les enseñaron a odiar a Herodes porque después de la visita de los reyes magos a Belén mando asesinar a todos los niños menores de dos años en ese pueblo.

Pero ¿Qué paso con la sagrada familia cuando fueron a Egipto? Los cuatro testamentos oficiales y reconocidos no tienen una narración completa, pero existe el testamento de la infancia de Jesús conocido como el evangelio árabe donde narra a todo detalle el camino que siguió la sagrada familia en Egipto, vivieron huyendo permanentemente.

Huían y los expulsaban, les cerraban las puertas de los lugares a donde se acercaban y siempre estuvieron en total soledad, salvo cuando hubo un lugar en donde se solidarizaron con ellos, si hubo quienes se solidarizaron y quienes no los agredieron.

Los agredían porque los egipcios tenían ídolos y rituales idolatras para celebrar a sus dioses y la pura presencia de Jesús, los hacia temblar, siendo un niño de dos años, hubo una comuna que los alojó, los protegieron y les permitieron vivir 7 meses en una cueva. Hoy ahí se levanta una iglesia.

A estos últimos son reconocidos como santos, a los egipcios agresores, los pusieron en el catecismo como los ejemplos a los que nunca se debería de aspirar, ningún católico, ningún cristiano puede aspirar a compararse como un egipcio agresor., Sopena de ser descomulgado.

Todo esto se me vino a la memoria cuando leí la propuesta del PAN de hacer un censo de los migrantes concentrados en Ciudad Juárez, en busca de delincuentes y criminales que pueden venir dentro de la ola migratoria.

Esto se parece mucho al decreto de Herodes, que ordenó hacer un censo de todos los niños menores de 2 años en Belén y luego pasarlos a cuchillo, la diferencia esta en que se propone un censo universal, no nada mas de niños.

Esta sola propuesta pretende exacerbar las reacciones adversas que algunos juarenses pueden tener en contra de los migrantes porque al afirmar que entre ellos vienen criminales, gentes que pertenecen a organizaciones delictivas y que a esos hay que localizarles mediante un cernido completo de todos los migrantes se arroja la duda de cuales de aquellos migrantes serán tipos peligrosos que pueden aumentar el riesgo de los juarenses, una ciudad construida por migrantes.

Es lo que hacían los egipcios idolatras cuando se acercaba la sagrada familia a algún pueblo, los expulsaban, porque no podían tolerar la presencia divina en esta tierra de idolatría, herodes mando a asesinar a todos los niños menores de 2 años porque habían tenido noticia de que había nacido el próximo rey de los judíos y así ahora nos piden que nosotros igual que Herodes pidamos el censo y la inmediata ejecución, encarcelamiento o regreso a su país, sin juicio de extradición, sin juicio a todo aquel que bajo la lógica de los agentes de migración o policías, agentes investigadores, soldados o miembros de la guardia nacional que los detengan, sean o parezcan ser delincuentes o miembros de las organizaciones criminales del centro y Sudamérica.

Escuchando esta propuesta reflexiono que todos los panistas católicos o cristianos convencidos deben alarmarse de pensar que le hubiera sucedida eso la sagrada familia si la hubieran vuelto a censar y descubrir que Jesús tenia menos de 2 años, no existiría el cristianismo, se habría cambiado la historia, no se como pueden ir a misa y después pensar esto, odiar de esa manera a los migrantes.

Que bien que algunos panistas que así piensan, no fueron egipcios y no estaban vivos en el año 2 de nuestra era, me preocupa mucho que en Chihuahua se halla desatado una persecución contra los niños, muy similar a la persecución posterior a la visita de los reyes a Belén, hoy se les persigue a los niños negándoles el camino hacia la frontera, firmando memorándums de entendimiento con un verdadero herodes revivido de apellido Abbott en Texas, negándose a coordinar esfuerzos entre municipio, estado y federación para entender el tamaño del problema migrante. y brindar todo el apoyo con todos los recursos disponibles, con aumento de los presupuestos, con trabajo conjunto para poder darles protección a esos niños como les dieron protección a la sagrada familia, por lo menos en una cueva, también se les persigue a los niños negándoles los libros para que aprendan y negándoles un lugar en la ciudad para que aprendan al cual han llegado sus familias y lo que nos faltaba es que apareciera un Herodes Chihuahuense que viene a proponernos que le pidamos a la Federación que persiga a los migrantes para levantar un censo y a quienes a ojos de buen cubero parezcan delincuentes, sean expulsados del país, pero este igual que otro personaje de los santos evangelios, el famoso Pilatos pide que sea la federación la que se encargue de esa infausta tarea mientras el se lava las manos. Muchas gracias por leer esta parábola pseudo-evangelica.

¡Salve Cesar, los que van a morir te saludan!

NOTA.- Paráfrasis de mi intervención en tribuna en el Congreso del Estado de Chihuahua, el día 28 de Septiembre de 2023.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.