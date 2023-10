“Checo” sufre con los límites de pista en Qatar; arrancará octavo en la Sprint

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 7 de octubre (AS).- Sergio Pérez largará desde la octava posición en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar donde podría ser la coronación del tricampeonato de Max Verstappen. “Checo” mostró alguna ligera mejoría respecto a lo que pasó el viernes pero los límites de pista nuevamente fueron un escollo para el mexicano.

“CHECO” EN LAS MISMAS

La sesión inició 20 minutos después de su hora programada debido a una práctica libre de 10 mins que se añadió de último momento gracias a la preocupación de la FIA por la deformación de los neumáticos. Después de eso, fue momento de darle paso al sprint shootout donde al parecer los problemas para Sergio Pérez en sacar una vuelta rápida siguieron.

