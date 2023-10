Zacatecas: Minera canadiense frena labores por robo; autoridades prometen seguridad

La corporación declaró que la suspensión en “La Colorada” -la octava mina con mayor producción de plata del país durante 2022- se mantendrá hasta que se determine que es apropiado reanudar las operaciones.

Ciudad de México, 7 de octubre (AP) — Las autoridades mexicanas prometieron este sábado que buscarán garantizar la seguridad para que pueda volver a operar una empresa minera canadiense que suspendió sus actividades en el estado de Zacatecas, en el centro norte del país, por cuestiones de violencia.

La corporación canadiense Pan American Silver decidió suspender los trabajos en su mina de plata “La Colorada” en Zacatecas, tras informar en la semana que dos de sus tráileres fueron robados, en un decisión que busca proteger a sus trabajadores ante los problemas de inseguridad que se enfrentan en esa región.

La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó hoy que el titular de la dependencia, el general Arturo Medina, sostuvo la víspera una conferencia telefónica con Brent Bergeron, vicepresidente de asuntos corporativos y sustentabilidad de Pan American Silver para decirle que trabajan para atender la situación que sufrió la empresa.

La corporación dijo que la suspensión en “La Colorada”, que manejan desde 1998, se mantendrá hasta que se determine que es apropiado reanudar las operaciones. La mina se ubica en el municipio de Chalchihuites de la Sierra Madre de Zacatecas.

Para el 2022, “La Colorada” fue la octava mina con mayor producción de plata del país, de acuerdo con las cifras de la Cámara Minera de México.

Medios locales informaron que la decisión se tomó luego de que un comando armado interceptó las unidades de Pan American Silver en una carretera de Zacatecas, uno de los seis estados de México con mayores índices de homicidios.

La Secretaría Seguridad Pública estatal dijo que próximamente se darán a conocer las acciones conjuntas para garantizar la operatividad de la mina, pero no ofreció detalles.

La AP solicitó a Pan American Silver Corp. una reacción sobre los diálogos con las autoridades mexicanas, pero no hubo comentarios de momento.

A finales de septiembre fueron asesinados seis jóvenes en una zona rural de Zacatecas, en medio de la escalada de la violencia que padece esa región debido a la disputa territorial que mantiene los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación. El Gobierno federal ha enviado varios cientos de militares a ese estado para hacer frente a los grupos delictivos, pero no han logrado contenerlos.

