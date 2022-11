Víctimas de fosa en Irapuato, hallada por un perro, tenían 15 días de haber muerto

Desde el primer hallazgo se han encontrado varios cuerpos en la zona y sus inmediaciones.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Luego de que en días previos el avistamiento de un perro con un brazo humano en el hocico llevara al descubrimiento de una mega fosa clandestina con 53 bolsas repletas de restos en Irapuato, Guanajuato, integrantes del colectivo “Hasta encontrarte” afirmaron que los restos de las víctimas más recientes podrían tener un máximo de 15 días o un mes de haber sido asesinadas.

“Hubo mucha gente que no pertenecía el colectivo que se acercó esta búsqueda y que se integró esta búsqueda porque los familiares tenían 15 días o un mes de haber desaparecido y todo indica que estas fosas los primeros restos que se sacaron tenían esa temporalidad de haber sido asesinados y haber sido sepultados dentro de esta finca”, expuso la vocera del colectivo, Viviana Mendoza.

Lo anterior concuerda con varias desapariciones recientes registradas en Irapuato, razón por la que a la búsqueda se han unido personas no pertenecientes al colectivo, con la intención de identificar los cuerpos de sus seres queridos.

Desde el día viernes hasta hoy 41 bolsas con restos humanos en Irapuato, nos duele el alma, nos duele la muerte atroz, ahí están bajo tierra los resultados de la coordinación de los tres niveles de gobierno para regresar la paz a GTO. pic.twitter.com/6VdJglhS1v — Hasta Encontrarte (@HEncontrarte) October 31, 2022

Desde el descubrimiento de la mega fosa, se han encontrado muchos cuerpos en diversos grados de descomposición, desde los que se encontraban a ras del suelo hasta los que se hallaron luego de excavar hasta dos metros de profundidad. En el lugar no se encontraron casquillos, por lo que se supone éste es el punto en el que se deshacían de los cuerpos, más no en donde ultimaron a las víctimas.

“Todos tienen diferentes temporalidades de haber sido fallecidos o asesinados, los primeros que se encontraron como bien comentas se encontraron bajo ese contexto (al ras de suelo) pero, después hubo otras dos fosas donde nos hablaban que excavaron hasta dos metros de profundidad dejando en la primera capa cuatro bolsas con restos humanos, en la segunda otros cuatro y en la tercera otros cuatro, y la última otros cuatro, en dos fosas se vio esta misma peculiaridad, y también hubo una osamenta que estaba a medio metro de profundidad ya con proximidad de haber sido asesinada hace un año y medio”, ahondó.

De acuerdo con la integrante, “se podría hablar por los hechos, no por nosotras, de una complicidad, porque estamos hablando de que por arriba de ese puente donde se encuentra esta fosa, pasan a diario decenas de estudiantes a una preparatoria, está al lado de una colonia que no es de escasos recursos, de una zona poblada donde a lado había vecinos y a diario veíamos el helicóptero del Gobierno estatal dando rondines todos los días y curiosamente desde que encontramos las fosas helicóptero no estaba rondando la zona pero si es increíble que todo el mundo sepa dónde están las fosas”.

Estamos afuera de fiscalía de Irapuato esperando que nos atiendan y nos muestren la galera fotográfica de las fosas de santa fe, al no atendernos provocan confrontación entre la sociedad y nosotras, hacemos responsable a @FGEGUANAJUATO de cualquier cosa que nos pase pic.twitter.com/3rqjQPPqFq — Hasta Encontrarte (@HEncontrarte) November 7, 2022

En una entrevista concedida a Foro TV, Viviana Mendoza señaló que se localizaron los restos de al menos 22 personas en 15 fosas clandestinas en la colonia Santa Fe luego de ampliar su búsqueda a los terrenos aledaños por avisos de actividades sospechosas por las noches.

Esta misma tarde, con una manifestación afuera de la Fiscalía Regional de Irapuato, las familias de personas desaparecidas del colectivo exigieron la galería fotográfica del reciente hallazgo de fosas clandestinas localizadas en un predio ubicado a espaldas del fraccionamiento Santa Fe.

Esto a una semana de que la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó los trabajos de búsqueda y recuperación de cuerpos emplatados que fueron abandonados en 14 fosas clandestinas de un terreno bardeado.

“Le pedimos al Fiscal Carlos Zamarripa en las mesas de trabajo del año pasado, que cada que la Fiscalía encontrara una fosa nos iban a decir, cuántas personas habían encontrado, de qué sexo, rangos de edad, si tenían tatuajes, fotos de la galería de las prendas, fotos de contexto de las cosas de cómo fueron encontrados, análisis y fotos es lo que necesitamos”, refirió la vocera.

Solo pedimos información y recibimos puertas cerradas, queremos ver las fotos de los cuerpos encontrados todo este año, es lo mínimo que merecemos pic.twitter.com/vjuyuVOrzj — Hasta Encontrarte (@HEncontrarte) November 7, 2022

Advirtió que no se irán de las instalaciones hasta que no les den acceso al establecimiento ubicado sobre la calle Vasco de Quiroga, a la altura de la colonia Morelos.

“No me voy, no me voy, si no dan información”, gritaron las buscadoras.

En un video publicado en la página de Facebook del colectivo una mujer expuso: “Trabajamos nosotros hace días con ellos en la fosa de la colonia Santa Fe y no se nos ha dado ningún tipo de información. Queremos saber cuántos cuerpos eran, si tenían tatuajes, las prendas. Se abrieron ayer ya las bolsas, las 53 bolsas que encontramos. Que nos digan cuántas personas en total se sacaron sin vida de la colonia Santa Fe, asimismo también de otras fosas que, como bien ustedes saben, se han encontrado a lo largo del municipio de Irapuato y del estado de Guanajuato. Cuando la Fiscalía la encuentra nunca nos dice cuántas personas se encontró”.

UN PERRO CONDUCE A LA MEGA FOSA

Un perro que llevaba una pierna humana en el hocico fue la clave para que las autoridades y buscadoras localizaran una mega fosa clandestina en Irapuato, Guanajuato, con 53 bolsas con restos humanos.

El hallazgo se produjo en un predio bardeado ubicado a un costado de las vías del ferrocarril a espaldas del fraccionamiento Santa Fe.

“En una calle de terracería, a un costado de la barda de las vías del ferrocarril, en el Fraccionamiento Santa Fe 2da Sección se localizó un resto corpóreo (extremidad inferior) y dentro del predio bardeado con ladrillo rojo, se encontraron bolsas enterradas con olor fétido. Perito Criminalista procesa el lugar y se procede al traslado a SEMEFO para la práctica de la necropsia de ley”, informó la Fiscalía General del Estado de Guanajuato en un comunicado.

Esta no es la primera vez que un perro con restos humanos da la pista de diversos puntos de fosas. Por ejemplo, la semana pasada uno fue grabado por vecinos mientras paseaba en el municipio de Monte Escobedo, Zacatecas.

La localización de las fosas se produjo días después de que el colectivo “Hasta Encontrarte”, que busca a personas desaparecidas en Guanajuato, informó sobre el hallazgo de unas 41 bolsas con restos humanos en Irapuato.

“Este contexto no es nuevo, y ya habíamos encontrado predios ya alrededor de zonas habitadas; nos damos cuenta de que se continúa trabajando de esta manera, terrenos abandonados, pero no son abiertos, sino bardeados, fincados, a donde pueden entrar y nadie los puede ver. Pero tienen vecinos, casas habitadas”, dijeron las integrantes del colectivo.

-Con información de Zona Franca