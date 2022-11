Colectivo de búsqueda protestan afuera de la Fiscalía de Gto; exigen fotos de fosas

La vocera del colectivo advirtió que no se irián de las instalaciones hasta que no les den acceso al establecimiento ubicado sobre la calle Vasco de Quiroga, a la altura de la colonia Morelos.

Por Laura Villafaña

Irapuato, Gto, 7 de noviembre (Zona Franca).– Con una manifestación afuera de la Fiscalía Regional de Irapuato, las familias de personas desaparecidas del colectivo “Hasta encontrarte” exigen la galería fotográfica del reciente hallazgo de fosas clandestinas localizadas en un predio ubicado a espaldas del fraccionamiento Santa Fe.

Esto a una semana de que la Fiscalía General del Estado (FGE) concluyó los trabajos de búsqueda y recuperación de cuerpos emplatados que fueron abandonados en 14 fosas clandestinas de un terreno bardeado.

“Le pedimos al Fiscal Carlos Zamarripa en las mesas de trabajo del año pasado, que cada que la Fiscalía encontrara una fosa nos iban a decir, cuántas personas habían encontrado, de qué sexo, rangos de edad, si tenían tatuajes, fotos de la galería de las prendas, fotos de contexto de las cosas de cómo fueron encontrados, análisis y fotos es lo que necesitamos”, refirió Bibiana Mendoza Negrete, vocera del colectivo.

Advirtió que no se irián de las instalaciones hasta que no les den acceso al establecimiento ubicado sobre la calle Vasco de Quiroga, a la altura de la colonia Morelos.

“No me voy, no me voy, si no dan información” gritaron las buscadoras.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE ZONA FRANCA. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.