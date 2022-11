Morena denuncia a Lorenzo Córdova por promoción personalizada en encuesta del INE

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- Lorenzo Córdova Vianello, Consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) fue denunciado por Morena a causa de “posibles responsabilidades administrativas” y supuesta promoción personalizada al incluir en una encuesta una pregunta de la percepción de la ciudadanía sobre su cargo, así lo dio a conocer el Diputado y representante de morenista Mario Rafael Llergo.

De acuerdo con el político de Tabasco, la denuncia surge luego de que se divulgara que el órgano electoral no difundió los resultados de la encuesta que confirma que nueve de cada 10 mexicanos está de acuerdo en las principales modificaciones contenidas en la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además de interponer la denuncia ante el Órgano Interno de Control del INE contra Córdova Vianello, Rafael Llergo también lo hizo contra el coordinador de comunicación social, Rubén Álvarez, ya que “habría instruido levantar encuestas para conocer la opinión del pueblo” sobre la Reforma Electoral y la imagen del Consejero, violando principios de transparencia, expuso el morenista.

“El Coord. de Com. Social @rubenalvarezm, habría instruido levantar encuestas para conocer la opinión del pueblo sobre la #ReformaElectoralVa y sobre la imagen del Consejero presidente, violando con ello, los principios de transparencia, economía y otros de la función electoral”, publicó el representante de Morena ante el INE.

De acuerdo con el documento, “se evidencia una falta de base normativa y/o propósito para mandar a realizar encuestas que miden el grado de aceptación de miembros del Instituto, así como para consultar iniciativas, ya que no es la autoridad legisladora” y “no justifica los gastos erogados para cambiar los temas, como conocer los niveles de confianza del Instituto, centrarse a preguntas relacionadas con la imagen del consejero presidente y sobre los conflictos entre el INE y el Gobierno federal”.

El partido pidió investigar el caso y determinar faltas administrativas graves en contra de Córdova y el Coordinador “con la finalidad de que se investigue el correcto uso de recursos públicos en la elaboración de encuestas”.

Por su parte, la Coordinación de Comunicación Social del INE, encabezada por Rubén Álvarez, negó que las encuestas tengan un uso personalizado.

“Con la información que se obtuvo de la encuesta, específicamente de esta pregunta, no se implementó ninguna medida que pudiera implicar, sugerir o evidenciar promoción personalizada, lo que sería violatorio del artículo 134 constitucional”, expuso.

¿POR QUÉ EL INE NO DIFUNDIÓ LA ENCUESTA DE LA REFORMA ELECTORAL?

El pasado 2 de noviembre, Mario Llergo cuestionó cuáles fueron los motivos por los que el órgano electoral no difundió los resultados de una encuesta telefónica realizada INE que confirma que nueve de cada 10 mexicanos está de acuerdo en las principales modificaciones contenidas en la iniciativa de Reforma Electoral del Presidente Andrés Manuel López Obrador, pues recordó, estos sondeos se realizan con recursos públicos.

“¿Por qué no emitieron un boletín de prensa?, ¿por qué Lorenzo Córdova no elaboró a su estilo un video para dar a conocer estos datos que la opinión pública ha puesto a disposición de los ciudadanos? Porque simple y sencillamente estos resultados contrastan con el discurso golpista de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, porque echan por la borda la falsa narrativa de que el Presidente quiere desaparecer el INE”, dijo Mario Llergo en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez en el programa Los Periodistas que se transmite por YouTube a través del canal de SinEmbargo Al aire .

El representante de Morena ante el INE afirmó que los resultados de la encuesta telefónica realizada por el propio Instituto dejan en claro que la gente está de acuerdo con la visión del Presidente López Obrador y, dijo, ahora el Consejero Presidente Lorenzo Córdova deberá aclarar a la opinión pública los motivos por los cuales se ocultó esta información.

“Esta encuesta que no quisieron dar a conocer y faltaron a un principio por el que se deben regir los consejeros y el propio INE más allá de los principios de certeza, legalidad y objetividad aquí faltaron al principio de máxima publicidad. ¿Por qué ocultaron esta información? Porque desde luego los datos, las cifras indican que el pueblo mexicano apoya y acompaña la visión de estado que tiene el Presidente López Obrador y que tiene que ver con la Reforma Electoral […] Aquí se les cayó el circo, se les cayó la marcha del 13 de noviembre y tendrán que aclararle a la opinión pública por qué ocultaron esta información”.

También destaca que el 52 por ciento de los encuestados apoya la propuesta de sustituir al INE por un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) centralizado contra un 40 por ciento que rechaza esta idea. Respecto de la desaparición de los institutos y tribunales electorales estatales, el 53 por ciento manifestó su acuerdo, contra un 43 por ciento en desacuerdo.

El 43 por ciento de las personas consultadas cree que el INE gasta demasiado, en su mayoría en salarios de los funcionarios electorales, así como en publicidad y en propaganda de campañas; mientras que el 85 por ciento señala que la reducción presupuestal al Instituto no afectaría su derecho a ejercer el voto.

Al respecto, Mario Llergo indicó que el INE dio a conocer los resultados de la encuesta luego de que Morena denunció en redes sociales que el Instituto no había presentado los datos obtenidos en el ejercicio.

El funcionario detalló que en el documento emitido por el INE se detalla que se trata de un segundo levantamiento, lo que confirma la existencia de otra encuesta que tampoco se dio a conocer.

“Este documento habla de un segundo levantamiento, es decir, hubo un primer levantamiento que no se dio a conocer a la opinión pública, tienen muchas cosas que aclarar. Para todo tienen un pretexto, para todo tienen una justificación […] Eso es lo que tendría que explicar Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, cuáles fueron los resultados de ese primer levantamiento y por qué no se publicitó como debió hacerse y desde luego habría que conocerse. Estas encuestas no se hacen con recursos privados, son recursos de carácter público y el pueblo de México tiene derecho a conocer cuáles fueron esos resultados”.