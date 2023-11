El huracán “Otis” confirma el temor de que México está a merced del cambio climático

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).- El paso del huracán “Otis” sobre las costas de Guerrero, la madrugada del pasado 25 de octubre, sólo confirmó el miedo al cambio climático que la población de México mantiene, ya que según una encuesta del 2020, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el 90 por ciento de la población adulta del país, expresó que sentían temor ante esta problemática.

El temor entre la población de México ante el cambio climático superó a países como Italia, en donde el 87 por ciento de sus habitantes sintieron preocupación ante esta problemática; España, con el 85 por ciento; Japón, 83 por ciento; y Grecia, en donde el 81 por ciento de sus pobladores se dijeron alarmados ante el cambio climático. Así como a la media, del 68 por ciento, de los 22 países que integran la OCDE.

La encuesta de la OCDE destacó que el miedo que la población de un país siente ante el avance del cambio climático estaría condicionado, de manera preliminar y entre otros factores, a las experiencias negativas que en dichas naciones han vivido sus habitantes por culpa de los desastres naturales.

