Jueza declara la quiebra de Altos Hornos; ordena vender la empresa para pagar deudas

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México declaró de oficio la quiebra de AHMSA y ordenó que la empresa sea vendida para pagar las deudas.

Ciudad de México, 7 de noviembre (SinEmbargo).– Altos Hornos de México (AHMSA), fundada en 1942 y que llegó a ser la mayor siderúrgica del país, fue declarada en quiebra.

Cerca de 20 mil trabajadores, entre ellos varios de alta especialidad quienes dependían de la siderúrgica y las minas, quedarán en el desamparo al igual que sus familias.

En la resolución de la Jueza se ordena también que la empresa sea vendida.

La siderúrgica requería alrededor de 900 millones de dólares, de los cuales 650 millones serían para el pago de adeudos que tiene con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Petróleos Mexicanos (Pemex), trabajadores y acreedores, mientras el resto sería para reactivar sus operaciones.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles en la Ciudad de México, encabezado por la Jueza Ruth Huerta García, declaró de oficio la quiebra de la empresa con sede en Monclova, Coahuila, al haber transcurrido en exceso el plazo de un año para lograr un convenio de reestructura con acreedores a los que debe más de 56 mil millones de pesos.

“Queda suspendida la capacidad de ejercicio de la comerciante AHMSA sobre los bienes y derechos que integran la masa, los cuales serán administrados por el síndico, quien para el ejercicio de sus funciones y con sujeción a lo previsto en el ordenamiento legal en cita, contará con las más amplias facultades incluyendo las de dominio”, se lee en la resolución de la Jueza.

En 2019, el entonces presidente de la empresa metalúrgica, Alonso Ancira, fue detenido en España en una investigación por el pago de sobornos a funcionarios de Pemex para que le compraran, con sobreprecio, una planta de fertilizantes en el norte del país.

Este dinero fue transferido por Ancira a cuentas de Odebrecht.

LOS MALOS MANEJOS DE ANCIRA

Altos Hornos de México, la otrora principal siderúrgica mexicana que fue privatizada por una quinta parte de su valor en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, entró en fase de quiebra por los malos manejos de Alonso Ancira Elizondo, un empresario ligado a la corrupción que se benefició del Estado y en el camino acabó con la fuente de empleo en Monclova. Un grupo de 14 trabajadores falleció esperando el pago de su liquidación, mientras que otros 20 mil empleados quedarán en el desamparo, al igual que sus familias.

El pasado 11 de marzo, la siderúrgica anunció un convenio con el Gobierno federal para aplazar el último pago de su acuerdo reparatorio a Petróleos Mexicanos por el caso Agronitrogenados; así como la renuncia de Alonso Ancira Elizondo y otros integrantes del Consejo de Administración. En un comunicado dirigido a la Bolsa Mexicana de Valores, Alonso Ancira Elizondo, quien ocupó el cargo de presidente de AHMSA hasta 2023, hizo oficial su salida de la compañía y detalló los cambios que tendrá la siderúrgica.

Ancira Elizondo presentó su renuncia de manera oficial e “irrevocable” a la presidencia de la compañía, de la que alrededor de 20 mil empleados quedarán en el desamparo, al igual que sus familias, luego de que el también dueño de la empresa fue acusado del delito de lavado de dinero, por la Fiscalía General de la República (FGR), en 2013, cuando le vendió a Pemex una planta chatarra de fertilizantes. Las investigaciones de la dependencia determinaron que la venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por AHMSA cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin.

Ancira fue acusado de delitos que causaron “grave daño patrimonial” a Pemex derivado de la venta de la planta de fertilizantes, localizada en el complejo de Pajaritos (Veracruz), en el año 2013. El argumento es que el valor de Agronitrogenados no supera los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a la petrolera mexicana, además de que no funciona por estar obsoleta.

Además, se le señala de haber sobornado a Lozoya con 3.4 millones de dólares para adquirir la planta “chatarra” de Agronitrogenados. Por estos hechos, Lozoya Austin también enfrenta un juicio en México, aunque en libertad. El Juez de Control Gerardo Alarcón López decretó una suspensión al proceso penal en contra de Emilio Lozoya en el que se le exigía el pago de 3.4 millones de dólares de reparación del daño por el caso Agronitrogenados.

Según la Fiscalía, Ancira cooperó en el lavado de dinero de Lozoya (Ciudad de México, 1974) “pagando por adelantado” para que cuando éste fuera el director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos” de la nación.

Fue en 1991, cuando Alonso Ancira, junto con Xavier Autrey, adquirió la siderúrgica AHMSA, durante el periodo de privatización que atravesó México a manos del entonces presidente de la república, Carlos Salinas de Gortari, además el empresario también fue nombrado director general lo que le valió ser llamado el “rey del acero” por varios años.

En 2021, el diario Milenio dio a conocer que durante su mandato, el Presidente Enrique Perla Nieto pidió a Lozoya acelerar la compra de Agronitrogenados, según testificó en la audiencia del exdirector de Pemex, un sujeto identificado como Édgar Torres Garrido, exfuncionario Pemex y uno de los colaboradores más cercanos de Emilio Lozoya desde antes de asumir el cargo como director de la empresa estatal.

“El señor Emilio Lozoya nos pedía constantemente acelerar el proceso [de compra de la planta de Agronitrogenados], debido a que sus superiores le pedían resultados. Esto es el Secretario de Hacienda Luis Videgaray y el Presidente Enrique Peña Nieto”, relató Torres Garrido, según el texto del periodista José Antonio Belmont.

Información consignada por The Wall Street Journal, señaló que 2013 tuvo lugar la visita del entonces Presidente de México en Monclova, Coahuila. “El Presidente Enrique Peña Nieto dio un discurso que representó a Ancira como un emprendedor dinámico y le dio las gracias por ‘creer fuertemente en el desarrollo y el progreso que México espera’”, citó el rotativo en un artículo publicado en agosto de 2013.

Formado en Derecho en la Universidad Anáhuac y doctor honoris causa de la University of The Incarnate Word y de la Texas A&M University, ambas de San Antonio, Texas (EU), Ancira se colocó entre los empresarios más reconocidos de México y tejió una red con políticos. Presidió la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y el Acero de 1993 a 1995 antes de verse envuelto en problemas fiscales que le obligaron a salir de México a principios del siglo XXI. Al pactar su regreso en el 2003, la volvió a dirigir en dos ocasiones.

La crisis siderúrgica mundial provocó que AHMSA se declarara en suspensión de pagos en 1999 luego de que adquirió una deuda de más de 2.300 millones de dólares, por lo que se acogió a la Ley de quiebras y suspensiones, lo que provocó que la compañía saliera de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y que Ancira enfrentara el reclamo de varios bancos, por lo que salió huyendo de México y se refugió en Israel, en donde residió por tres años.

Tras ese lapso y sin repercusiones judiciales, ya que la deuda quedó olvidada en la ley general de quiebras, Ancira regresó a México y puso en marcha nuevos proyectos en AHMSA y en 2013 le vendió a Petróleos Mexicanos, entonces dirigido por Emilio Lozoya, la polémica planta de Agronitrogenados.

En mayo de 2019, Ancira “huyó de México, según la información policial, unos días antes de que se hiciera pública su orden de arresto, de acuerdo con informes policiales dados a conocer por el periódico El País. No obstante, tras arribar a España, el presidente de AHMSA fue detenido en Mallorca, por la Interpol, luego de una denuncia presentada el 5 de marzo de ese mismo año por parte de la Apoderada Legal de Pemex, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de México.

Después de su detención, la dependencia mexicana inició un proceso penal contra el empresario por los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero en abril de 2021 el acuerdo lo libró de ir a juicio, por ello está obligado a pagar 216.6 millones de dólares a la petrolera, de los cuales ya entregó 104 millones.

En diciembre de 2020 la empresa Alianza Minerometalurgica Internacional compró el 55 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte (GAN), controladora de Altos Hornos de México, y se comprometió a pagar al Gobierno federal el sobreprecio de la venta de la planta de Agronitrogenados.

La crisis económica en la que entró AHMSA, debido a los actos de corrupción de Ancira, provocó finalmente su quiebra.