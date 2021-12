¿Se puede guardar un post en Instagram y publicarlo después? Aquí los pasos a seguir

Si de repente pierdes la señal de Internet, puedes guardar una publicación de Instagram y subirla más tarde.

Por Cesar Otero

Madrid, 7 de diciembre (AS).- Aunque subir publicaciones a Instagram es algo que damos por sentado, a veces puede ser complicado repentinamente porque no hay un WiFi decente, porque no tenemos cobertura suficiente, o simplemente por tiempo. ¿Y quién no le ha dado por error al botón de “Atrás” y perdido todos los cambios tras un rato de edición?

Para solucionar estos inconvenientes, Instagram cuenta con una función llamada Borradores que, como indica, permite retocar imágenes y luego guardarlas como borradores para subirlas más tarde.

¿CÓMO GUARDO UNA PUBLICACIÓN COMO BORRADOR?

Una vez que hayas creado una publicación, puedes guardarla como borrador y compartirla más adelante. Estos son los pasos a seguir:

1. Tras abrir Instagram, toca el icono central en la parte inferior de la pantalla que representa una cámara y, a continuación, sube una foto o un video.

2. Ahora edítala a tu gusto: añade efectos, filtros, un pie de foto o tu ubicación.

3. Vuelve al paso de filtrar y editar y, a continuación, toca la flecha hacia atrás de la parte superior izquierda.

4. Selecciona Guardar borrador en la parte inferior de la pantalla.

Para usar la función se deben seguir estos pasos, ya que si no editas la publicación, etiquetas a personas ni añades un pie de foto ni una ubicación, no podrás guardar la publicación como borrador.

Para ver las publicaciones que has guardado como borrador, toca el icono de la cámara en la parte inferior del display, y después, Biblioteca. Las publicaciones aparecerán en la parte inferior de la pantalla, debajo de Borradores.

