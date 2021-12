En 2021, cuando millones desfilaban a la miseria, los multimillonarios acumulaban más

París, 7 dic (EFE).- La riqueza acumulada por los multimillonarios que hay en el mundo se ha disparado este año por los efectos financieros de la crisis de la COVID lo que ha provocado un aumento de las desigualdades, en particular con la mitad más pobre de la población, que sólo es propietaria de un 2 por ciento de los activos.

La riqueza de las 520 mil personas que componen el selecto grupo del 0.01 por ciento de los más adinerados ha crecido en términos relativos este año -marcado por la efervescencia de los mercados financieros- hasta representar el 11 por ciento del total mundial, destaca el Laboratorio de las Desigualdades Mundiales en la segunda edición de su informe publicado este martes.

La evolución es casi simétrica cuando se examina el grupo de los que tienen más de mil millones de dólares en bienes y activos, que en 1995 eran propietarios de alrededor del 1 por ciento de la riqueza mundial, que había subido a poco más del 2 por ciento en 2020 y ha escalado este año hasta el 3.5 por ciento.

Si se amplía un poco más la muestra, el 1 por ciento más aventajado se ha quedado con el 38 por ciento del incremento de la riqueza generada en el mundo entre 1995 y 2021, mientras que el 50 por ciento de los más pobres únicamente han conseguido un 2.3 por ciento.

UN 10 % DE LA POBLACIÓN CONCENTRA EL 76 % DE LA RIQUEZA

El resultado es que esa mitad de la población tiene un patrimonio medio de 2 mil 900 euros por adulto, lo que en conjunto representa solo un 2 por ciento del total mundial, mientras el 10 por ciento superior concentra el 76 por ciento.

Latinoamérica es, junto con el norte de África y Oriente Medio (MENA), la región con más desigualdades de todo el mundo. El 10 por ciento superior se lleva hasta el 58 por ciento de los ingresos en MENA, el 55 por ciento en Latinoamérica o el 45.5 por ciento en Estados Unidos. Europa se significa por ser el área con la menor brecha, ya que ese 10 por ciento concentra el 36 por ciento.

Los autores del informe señalan que las desigualdades entre las poblaciones de los estados más pobres y de los más ricos han disminuido en las dos últimas décadas pero al mismo tiempo se han acrecentado en el interior de los países, que son de la misma magnitud que las que había durante el punto álgido del colonialismo a comienzos del siglo XX.

En la práctica, los ingresos del 10 por ciento más rico son 38 veces superiores a los del 50 por ciento más pobre, cuando en 1820 esa brecha era prácticamente la mitad.

BRECHA DE GÉNERO EN LOS INGRESOS DE TRABAJO

Los autores del estudio presentan en esta edición un nuevo indicador sobre la brecha de género, que muestra que las mujeres en términos globales perciben menos del 35 por ciento de los ingresos de trabajo, y que teniendo en cuenta que en 1990 ganaban cerca del 30 por ciento el progreso en estos tres decenios ha sido “muy lento”.

Key lesson 2: women's labor income share is far below 50% in every world region; at the global level in 2020 women's share is about 35% (vs 65% for men); it has been rising since 2000 (33% for women, 67% for men), but the progress is very slow, and even negative in some regions pic.twitter.com/hrmb3kbuW0

— Thomas Piketty (@PikettyLeMonde) December 7, 2021