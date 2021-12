El déficit comercial de EU cae 17.6% durante octubre por el repunte en exportaciones

Washington, 7 dic (EFE).- El déficit de EU en su comercio exterior de bienes y servicios bajó un 17.6 por ciento en octubre y se ubicó en 67 mil 100 millones de dólares, aupado por el repunte de las exportaciones, informó este martes la Oficina de Análisis Económico (BEA, en inglés) del país.

Se trata del primer descenso en el déficit comercial de EU desde julio.

El repunte de las exportaciones fue generalizado y parece indicar una recuperación de la demanda internacional tras el agudo atasco global en las cadenas de suministro que se ha registrado en lo que va de año.

Las ventas de petróleo estadounidense crecieron en mil 200 millones, mientras que las de automóviles lo hicieron en mil 500 millones de dólares.

Por su parte, el saldo negativo con México aumentó en cerca de mil millones de dólares, hasta llegar a 9 mil 700 millones de dólares.

