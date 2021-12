María Elena Álvarez-Buylla, titular del Conacyt, dialoga con estudiantes del CIDE

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), entabló la tarde de este martes un diálogo con la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Durante la reunión que se llevó a cabo de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, la funcionaria defendió ante más de 235 estudiantes que mantienen un paro activo en las instalaciones del CIDE, su decisión de que José Antonio Romero Tellaeche quede al frente de la institución.

The Permanent Academic Assembly of the Center for Research and Teaching in Economics (CIDE) would like to express its most profound thanks for all the messages of support it has received. #YoDefiendoAlCIDE pic.twitter.com/mAjdSuwl0Z

— AsambleaCIDE (@AsambleaCide) December 7, 2021