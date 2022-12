Marruecos, el caballo negro de Qatar que busca una participación histórica de África

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– El continente africano festejó este martes la clasificación de Marruecos a los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022. No es para menos: es apenas el cuarto equipo de esa confederación que consigue meterse entre los ocho mejores del mundo en esta competición en la historia, una factor que lo ha llevado a perfilarse como el “caballo negro” de la competición.

Los africanos eliminaron a la campeona del mundo de 2010, España. Luego de igualar 0-0 en el tiempo regular y la prórroga, triunfaron 3-0 en los penales. Ni siquiera ahí el equipo del norte del continente mostró flaquezas: ha concedido apenas un gol en 380 minutos de juego.

El equipo marroquí sigue invicto en tierras qataríes: debutaron en la fase de grupos con un empate 0-0 ante Croacia, actual subcampeona del mundo, y luego venció 2-0 a Bélgica, que había sido tercera en Rusia 2018. Ese fue el primer batacazo del torneo. En la última fecha de la primera ronda, Marruecos venció con claridad 2-1 a Canadá y consiguieron un boleto a octavos como primera de grupo.

En Marruecos se habla árabe y, con Qatar eliminado en primera ronda junto a Ghana y Camerún, así como la derrota de Senegal en octavos antes Inglaterra, el partido de este martes conjuró a todo un continente y a una región en su favor. Los marroquíes fueron abrumadoramente locales ante España. El Estadio Ciudad de la Educación rebosaba de rojo, pero no por España.

LOS ANTECEDENTES AFRICANOS EN MUNDIALES

África y la Copa Mundial de futbol no son los mejores amigos. Egipto fue el primer africano en jugar un Mundial. Lo hizo en Italia, en 1934, la segunda edición en la historia. Pero, para volver a ver a un equipo de la confederación, tuvieron que pasar 36 años.

Era México 1970 y el clasificado fue: Marruecos. En aquel torneo, la selección rojiverde fue última del grupo 4, con un punto, luego de perder ante Alemania Federal y Perú. Rescató en la última fecha un empate ante Bulgaria.

En 1974, al Mundial de Alemania viajó un equipo amateur: Zaire (hoy en día llamada República Democrática del Congo). El conjunto de los leones acabó con cero puntos, luego de perder ante Escocia 2-0, ante Yugoslavia por 9-0 y ante Brasil por 3-0.

El torneo de Zaire fue más recordado por la insólita jugada de Mwepu Ilunga ante los brasileños. El defensor zaireño, que no estaba familiarizado con las reglas, se colocó en la barrera durante un tiro libre a favor de la canarinha frente al área del equipo africano.

Cuando el árbitro silbó, Ilunga salió corriendo contra la pelota, sin permitir que el jugador brasileño pudiera impactar el balón, pensando que podía competir por el esférico. La jugada se repitió, ante el azoro de los sudamericanos, y Mwepu acabó con una tarjeta amarilla.

CAMERÚN, EN ITALIA 90

En 1990, en el Mundial de Italia, llegaría por fin la redención africana: la Camerún de Roger Milla, Thomas N’Kono y el joven François Omam-Biyik impactó al mundo cuando, en el debut ante Argentina, la campeona defensora del mundo y de la mano de Diego Armando Maradona, vencieron 1-0 a los albicelestes.

Los leones cameruneses avanzaron como primeros de grupo, al vencer 2-1 a Rumania y luego de caer 4-0 ante la Unión Soviética. En octavos de final, su rival fue la festiva Colombia, a quienes vencieron en tiempos extra luego de un grave error del excéntrico portero cafetalero René Higuita.

En un recordado partido, los cameruneses llevaron el partido con los ingleses a la prórroga, pero no pudieron aguantar el resultado y cayeron 3-2.

SENEGAL, LA GRAN SORPRESA EN COREA-JAPÓN

Tendrían que pasar 12 años para que un equipo africano volviera a una ronda de cuartos de final. Y Senegal repitió la proeza de Camerún: en el partido inaugural de ambos, los senegaleses vencieron al entonces campeón defensor del mundo, la Francia de Zinedine Zidane, por 1-0.

Un doble empate ante Dinamarca y Uruguay le darían la clasificación a octavos como segunda de grupo. Ahí, se midió a Suecia, quien había eliminado a la favorita Argentina en fase de grupos. En tiempos extra, los senegaleses se impusieron 2-1.

El equipo de Bruno Metsu caería en cuartos ante otra sorpresa del torneo: Turquía. El conjunto turco ganó 1-0 en un dolorosa prórroga, donde Senegal se perdió varias oportunidades de gol, y llegó a ser tercera en Corea-Japón 2022.

GHANA, A UN PENAL DE LA GLORIA

En Sudáfrica 2010, el primer Mundial en tierras africanas, las expectativas eran altas para los locales. Pero la selección sudafricana no pudo avanzar de primera ronda. El favorito del continente pasó a ser Ghana.

El equipo de la estrella negra clasificó a octavos como segunda del grupo D, luego de ganarle a Serbia 1-0 en el debut de ambos, empatar con Australia 1-1 y cerrar con una caída 1-0 ante Alemania. En la siguiente fase, venció 2-1 a Estados Unidos en la prórroga, en un partido trepidante.

Sin embargo, el delantero falló su tiro. El partido se fue a los penales, donde los uruguayos se impusieron. Gyan anotó un penal en la tanda, pero no fue suficiente.

EL SUEÑO DE MARRUECOS

A pesar de que nunca llegaron a los cuartos de final, Argelia y Nigeria también han clasificado a octavos de final. Nigeria debutó en un Mundial con una goleada a Bulgaria 3-0 en Estados Unidos 1994, aunque quedó eliminada en la fase de los mejores 16 ante Italia, a la postre subcampeona.

🤷‍♂️ Algerians didn't blink when people said West Germany would win by 7 or 8. They knew they boasted two exceptional talents ⭐️

🔙 #OnThisDay in 1982 Rabah Madjer & Lakhdar Belloumi inspired @LesVerts to one of the greatest upsets in World Cup history 🇩🇿

📸 #WorldCup Moments pic.twitter.com/X5cVsazPl4

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 16, 2021