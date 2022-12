SSC de la CdMx realiza traslado de 49 reclusos a distintos Ceferesos en el país

Los reos pasaron de estar en ocho penales de la capital para ser llevados a Ceferesos en Nayarit, Morelos, Estado de México y Veracruz.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CdMx) realizó este lunes el traslado de 49 reos a distintos Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) en el país.

El movimiento de las 49 personas privadas de la libertad fue realizado a través de una operación coordinada con el personal de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la SSC, la Guardia Nacional y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dichos reclusos estaban en ocho penales de la CdMx y fueron trasladados de la siguiente manera: 21 fueron llevadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 4 CPS Noroeste en Nayarit; 22 al Centro Federal de Readaptación Social No. 5 CPS Oriente en Veracruz; una hacia el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 Altiplano, en el Estado de México; y otras cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Federal de Readaptación Social No. 16 CPS Femenil, en Morelos.

Para llevar a cabo este operativo, la SSC dispuso de dos helicópteros pertenecientes a la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, 16 camionetas con personal especializado del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” y dos vehículos blindados.

Asimismo, personal de Derechos Humanos formó parte de las acciones de traslado con el fin de garantizar que la forma de actuar del personal de seguridad se realizara en apego a los protocolos establecidos.