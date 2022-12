“Vamos a estar los 6 años”: Samuel García se retracta y dice que terminará su sexenio

Movimiento Ciudadano comienza a vislumbrar la posibilidad de participar en las próximas elecciones sin ayuda de una coalición. El Gobernador de Nuevo León dio a conocer sus intenciones de contender hace unos días, pero ahora se retractó.

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).- Poco después de destaparse como posible candidato por Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia en 2024, Samuel García Sepúlveda, Gobernador de Nuevo Léon, afirmó que sí completará sus seis años al frente de la entidad “para que no anden especulando”.

“Vamos a estar los seis años, para que no anden especulando, ya tenemos un primer informe donde arrancamos los grandes proyectos del nuevo Nuevo León”, dijo por medio de una historia en Instagram, donde también indicó que su administración cuenta con “un plan estatal de desarrollo del sexenio 2022-2027”.

El mandatario expresó que lleva un año de Gobierno “y hoy damos un paso definitivo a la planeación estratégica de nuestro estado hasta 2040”.

Apenas hace un par de días, el Gobernador destapó sus intenciones para competir como posible candidato presidencial para 2024, durante su intervención en la Convención Nacional Democrática Extraordinaria de Movimiento Ciudadano.

El mandatario de Nuevo León dijo en su participación que, aunque “aún falta mucho”, se apunta como uno de los posibles candidatos del partido emecista.

“Estamos concentrados en Nuevo León, falta mucho para eso, lo dije muy claro, Movimiento Ciudadano tiene muchos y muy buenos candidatos. Me apunto como uno de ellos”, expresó.

“No sé si debamos ir juntos o en bola, solos o en coalición. Lo que sí sé es que ya hemos demostrado con Nuevo León que no ocupamos a nadie, que solos ganamos y ganamos bien”, agregó.

Otro aspirante a la Presidencia 2024 Este es el momento en el que Samuel García se destapó para las elecciones del 2024. 📽 @azucenau pic.twitter.com/me0gQHrLkj — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) December 6, 2022

Además destacó su labor como Gobernador de Nuevo León, así como el de Enrique Alfaro en Jalisco, por lo que el MC podría ser una fuerte opción para 2024. “Hemos demostrado que claro que se puede, que estamos cambiando la historia de Jalisco y estamos construyendo un nuevo Nuevo León, y ahora viene ir a buscar un nuevo México naranja en el 2024”, mencionó.

Esta no fue la primera vez que el nombre del Gobernador sonó como posible contendiente para la próxima Presidencia y ya anteriormente había sido cuestionado respecto a sus intenciones futuras en ese sentido, sin embargo, luego de apuntarse a la lista de interesados, el exgobernador Fernando Elizondo tildó de “grave error” la decisión de Samuel García y anunció la salida de su consejo de asesores.

“Por encima del aprecio que le tengo a Samuel García, tengo la convicción de que la decisión anunciada por él de buscar la candidatura a la Presidencia de la República por Movimiento Ciudadano es un grave error que traerá muchas consecuencias negativas. Lo mismo pienso de la decisión de este partido de participar sin alianzas en las elecciones de 2023 y 2024”, publicó en un mensaje en Facebook.

“Yo busco y buscaré sin tregua el mayor bien de México y de Nuevo León, y estoy convencido de que estas decisiones van en dirección opuesta”, agregó, para luego indicar que su decisión es irrevocable y, además, dejaría de ser su mentor.

“En consecuencia, me he excusado irrevocablemente de ser miembro del consejo asesor del Gobernador, he declinado la calidad de mentor del mismo y he pedido no ser incluido en nada que tenga que ver con estos proyectos políticos”.

En agosto de este año el Gobernador de Nuevo León invitó a los legisladores de Movimiento Ciudadano (MC), a formar el dream team (equipo de ensueño) de la política con la visión de que se puede ganar en el 2024.

Durante la reunión plenaria de MC que se realizó la tarde del 28 de agosto, en la que estuvo ausente el Alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio Riojas, uno de los favoritos como aspirante presidencial para 2024 según encuestas, el mandatario estatal pidió a los militantes dejar atrás las grillas y la intriga para hacer frente a la próxima elección presidencial.

“Es realmente el movimiento de la alegría. Nadie más lo puede hacer, y en la medida de que, todas las trincheras, diputados locales, regidores, alcaldes, y obviamente nuestros senadores y gobernadores, todos, traigamos esa visión de que se puede ganar el ’24. Primero hay que creérnosla aquí para que luego se desdoble hacia afuera”, mencionó.

El Gobernador también recordó los pasados comicios en los que inició campañas en cuarto lugar y logró ser electo: “Cuando empiece ese paradigma del voto útil, que uno u otro, y que quieran mermar la viabilidad del mejor proyecto que tiene México, ahí le dicen ‘mi compa Samuel iba en cuarto y ganó, hijos de la guayaba’”.