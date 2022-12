México ofrece a EU extender hasta 2025 el plazo para prohibición de maíz transgénico

Ciudad de México, 7 de diciembre (SinEmbargo).– México propuso a Estados Unidos extender hasta 2025 el inicio de las prohibiciones en torno a la importación de maíz transgénico, declaró el día de hoy la Secretaria de Economía Raquel Buenrostro.

La Secretaria dijo que se trabaja en una propuesta con variaciones al decreto expuesto inicialmente por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el cual puso a México y Estados Unidos al frente de una nueva disputa comercial que incluyó amenazas de acciones legales por parte del Gobierno estadounidense en el marco del T-MEC.

A finales del mes pasado, el mandatario mexicano indicó que el país no daría marcha atrás en la prohibición de importar maíz transgénico para consumo humano pero estudiará eventuales alternativas para el utilizado para alimentación animal, el llamado maíz amarillo.

Según un decreto publicado a finales de 2021, la prohibición de importar maíz transgénico para consumo humano entraría en vigor en enero de 2024.

No obstante, insistió en la necesidad de proteger la salud humana y las cepas nativas de maíz mexicano de la contaminación genética.

A México se le considera la cuna de maíz porque es donde hace nueve mil años una planta herbácea llamada teosintle se convirtió en la que hoy conocemos gracias a un lento proceso de selección humana de las semillas.

Pero, a la vez, es el mayor mercado de exportación de maíz estadounidense. México compra unos tres mil millones de dólares anuales y no produce suficiente maíz forrajero para abastecer a sus productores nacionales de ganado, carne de cerdo y aves de corral. Por eso depende de Estados Unidos para cerca del 40 por ciento de su alimentación animal.

Para el consumo humano, depende principalmente del maíz blanco de producción nacional pero el amarillo -que en algunos casos es transgénico- se utiliza en ocasiones en harinas o aperitivos preparados.

Today, I met with Mexican President López Obrador to discuss the U.S.- Mexico bilateral trade relationship and its importance for U.S. farmers, ranchers and producers. My full statement: pic.twitter.com/AYP8Ji4QNK

— Secretary Tom Vilsack (@SecVilsack) November 29, 2022