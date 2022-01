Contagios suben, pero el futbol sigue. “La Liga MX está encima del problema”: Arriola

Ciudad de México 8 de enero (SinEmbargo).- México comienza a ver los estragos provocados por Ómicron luego de que durante las fiestas decembrinas no se impusieran restricciones. Ahora, en los primeros días de este 2022 se ha registrado un aumento significativo en el número de contagios por la COVID-19.

Frente a este aumento de infecciones —que aumentan día con día a un ritmo acelerado por todo el país—, el futbol mexicano no ha quedado exento: los equipos de la primera división ya han registrado varios brotes dentro de sus plantillas.

Hasta el 6 de enero —fecha de arranque del Torneo Clausura 2022— la Liga MX había reportado un total de 39 casos positivos por COVID-19, siendo Tigres, con 12, y Toluca, con siete, las escuadras más afectadas.

Estos brotes provocaron que la Liga MX tomará la decisión de posponer un par de días dos partidos de la fecha 1: el de Santos contra Tigres y el de Pumas ante Toluca.

En entrevista con SinEmbargo, Mikel Arriola, presidente de la Liga Mx, aseguró que el torneo seguirá en marcha e indicó que a diario trabaja para garantizar la salud de todos los jugadores y la continuidad del torneo.

“La Liga MX está encima del problema y no el problema encima de la liga, eso es muy importante. Llevamos trabajando hora por hora, día por día y no vamos a dejar de hacerlo para garantizar la salud de las jugadoras y los jugadores y también la continuidad de nuestra industria y nuestro deporte”.

Mikel Arriola indicó que a diferencia de 2020, año en el que comenzó la pandemia, la Liga MX cuenta con los mecanismos suficientes para prevenir y detectar casos de COVID.

“Desde diciembre de 2021 hicimos varias cosas, la primera, desde el regreso de vacaciones, se planteó como medida obligatoria una prueba PCR. El 29 de diciembre se presentaron más de 3 mil 700 pruebas y se generaron 3 por ciento de resultados positivos. Segunda medida, se determinó que en vez de hacer pruebas cada diez días, se hiciera cada siete, a partir de ahí hemos venido haciendo cortes. Esas pruebas se están haciendo cada 72 horas antes de cada partido de manera tal que podamos tener un control de cada uno de los equipos tanto en jugadores como en cuerpo técnico”.

El exdirector general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en el Gobierno de Enrique Peña Nieto, indicó que ante el rebrote de la COVID en varios equipos de primera división se determinó el criterio de reprogramar un partido en caso de que un equipo presente 10 o más contagios.

Arriola aseguró que a pesar del aumento en el número de contagios, la Liga MX no puede solicitar pruebas COVID ni certificados de vacunación a la gente que acude a los estadios, pues eso es algo que le concierne únicamente a las autoridades sanitarias del país.

“Nosotros no podemos sustituir a la autoridad sanitaria. Justamente a partir de junio de 2020 se generó el sistema de semáforos epidemiológicos que tuvo que ver con las actividades económicas en todo el país, entonces de conformidad con los colores se determinaba si industrias o empresas podían abrir. Yo me acuerdo que empezamos con la industria básica o esencial y luego conforme bajaba el color, con cargo a la evolución de la curva epidemiológica, pues se iban abriendo las otras industrias. Es el caso del futbol, nosotros tenemos con cargo al semáforo epidemiológico, la actividad local es la que determina el aforo de los estadios”.

El Presidente de la Liga MX afirmó que en caso de que así se requiera, se pondrá en contacto con el Gobierno federal y acatará las órdenes de las autoridades, inclusive, si el Torneo Clausura 2022 debe interrumpirse.

Por último, ante la negativa de algunos jugadores por vacunarse en otras ligas del mundo como la Bundesliga alemana, Mikel Arriola mencionó que en México no se puede obligar a los futbolistas a que se inmunicen, pero sí podrán impedir que participen con sus equipos en caso de no someterse a las pruebas COVID de rigor.

“Nosotros en materia de vacunación no somos autoridad para efecto de terminar quién se vacuna y quién no se vacuna, pero sí podemos determinar que el que no se haga una prueba, ese sí no puede participar, porque hemos visto que vacunado o no, te puedes contagiar y puedes contagiar a los demás, entonces nosotros vamos a hacer muy intensivos en pruebas”.