Juez decreta a asesinos de Ahmaud Arbery condena de cadena perpetua

Travis McMichael y Gregory McMichael recibieron la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que William “Roddie” Bryan, deberá cumplir 30 años de su cadena perpetua para ser elegible a la libertad condicional.

Ciudad de México, 8 de enero (La Opinión).- Los tres hombres condenados por el asesinato de Ahmaud Arbery fueron sentenciados el viernes a cadena perpetua.

Travis McMichael, de 35 años, y su padre Gregory McMichael, de 66, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Su vecino William “Roddie” Bryan, de 52 años, tendrá que cumplir 30 años de su sentencia de cadena perpetua, antes de ser elegible para la libertad condicional. Los tres hombres, todos blancos, fueron condenados en noviembre por el asesinato de Arbery, hombre afroamericano de 25 años.

Arbery fue asesinado a tiros en febrero de 2020, mientras trotaba en un vecindario de Brunswick, Georgia. El tiroteo fue capturado en un video de un teléfono celular que el jurado vio durante el juicio.

En la audiencia de sentencia el viernes, la Fiscal principal, Linda Dunikoski, le pidió al juez de la Corte Superior, Timothy Walmsley, que diera cadena perpetua a Travis McMichael y Gregory McMichael sin posibilidad de libertad condicional.

Dunikoski pidió a Bryan que recibiera cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional.

El abogado de Travis McMichael, Bob Rubin, pidió a su cliente, quien mató a tiros a Arbery, la oportunidad de obtener la libertad condicional. La abogada de Gregory McMichael, Laura Hogue, pidió lo mismo.

En emotivo testimonio, la familia de Arbery pidió que el acusado recibiera el máximo castigo permitido.

“Ninguno de ellos tiene remordimientos y no merece ninguna indulgencia”, le dijo Wanda Cooper-Jones, la madre de Arbery, al Juez Walmsley.

“Este no fue un caso de identidad o hecho equivocados. Eligieron apuntar a mi hijo, porque no lo querían en su comunidad. Cuando no lo pudieron asustar o intimidar lo suficiente, lo mataron”.

Durante el juicio, los fiscales dijeron que Arbery estaba corriendo cuando los hombres lo persiguieron por el vecindario y, finalmente lo encajonaron con sus camionetas, antes de que Travis McMichael disparara los tiros fatales. El equipo de defensa argumentó que los hombres creían que Arbery era un sospechoso de robo y afirmaron que actuaron en defensa propia.

Los miembros del jurado pasaron 10 horas deliberando. antes de encontrar a Travis McMichael culpable de todos los cargos, incluido el asesinato con malicia, asesinato grave y asalto agravado.

Gregory McMichael y Bryan no fueron condenados por asesinato con malicia, pero fueron declarados culpables de asesinato grave y otros cargos.

Los McMichaels y Bryan también enfrentan cargos federales por crímenes de odio. Está previsto que comience un juicio por separado en el caso federal el 7 de febrero.

A principios de esta semana, el Departamento de Justicia se acercó a Cooper-Jones con un acuerdo de culpabilidad donde los McMichaels tendrían que pasar 30 años en prisión, si admitían que el asesinato fue motivado por el odio, según el abogado de la familia Arbery, Lee Merritt.

Cooper-Jones le dijo a CBS Mornings el viernes que ella rechazó el trato, porque quería que los hombres fueran juzgados en la corte por esos cargos.

“Creo que los cargos federales son tan importantes como los cargos estatales y creo que también deben ser juzgados por esos cargos”, dijo Cooper-Jones.

